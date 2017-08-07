AnTuTu Benchmark 6.2.7 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность
CaffeineMark 1.0.0 для Android
CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android
Test Your Android 5.0.7 для Android
Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства. Проверять можно работу чипа, памяти, батареи, узнать точное количество
Geekbench 3.4.1 для Android
Geekbench – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и
Тест на скорость 2.0.97 для Android
Тест на скорость – несложно догадаться, что утилита показывает скорость вашего интернет-соединения. Особенные настройки позволяют максимально точно определить
PCMark 2.0.3705 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти