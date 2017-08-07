PCMark для Android

PCMark 2.0.3715 для Android

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Описание PCMark 2.0.3715 для AndroidОписание   Скачать PCMark 2.0.3715 для AndroidСКАЧАТЬ (40,07 Мб) Скриншоты PCMark 2.0.3715 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика PCMark 2.0.3715 для AndroidСтатистика   Отзывы о PCMark 2.0.3715 для AndroidОтзывы (0)  
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PCMark – приложение тестирует Android-устройство на производительность и показывает возможности аккумуляторной батареи. В состав бенчмарка входят несколько тестов.

Work 2.0 benchmark – проверяет эффективность девайса во время выполнения повседневных задач. К ним относятся посещение веб-страниц, редактирование видео и фотографий, работа с документами и данными и другие задачи.

Тест Computer Vision – анализирует насколько ваше устройство подходит для работы «компьютерного зрения». Речь идет о распознавании изображений, штрих-кодов и другого графического контента.

Тест Storage – тестирует оперативную и встроенную флеш-память на быстродействие.

Все полученные результаты можно загружать в базу данных и сравнивать свое устройство с производительностью других планшетов и смартфонов, а также выяснить насколько обновления ОС повлияли на производительность.

Скриншоты PCMark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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