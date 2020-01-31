3DMark - мобильная версия популярного теста производительности для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android.

Программа тестирует производительность графического процессора и центрального процедурного устройства, после чего полученные результаты можно сравнить с производительностью с более чем 3000 других мобильных устройств.

Приложение включает в себя несколько тестов производительности (Sling Shot, Ice Storm и Ice Storm Extreme), каждый из которых предназначен для определенного класса устройств.