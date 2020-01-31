3DMark для Android

3DMark 2.0.4652 для Android

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Описание 3DMark 2.0.4652 для AndroidОписание   Скачать 3DMark 2.0.4652 для AndroidСКАЧАТЬ (43,05 Мб) Скриншоты 3DMark 2.0.4652 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 3DMark 2.0.4652 для AndroidСтатистика   Отзывы о 3DMark 2.0.4652 для AndroidОтзывы (0)  
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3DMark - мобильная версия популярного теста производительности для смартфонов и планшетов под управлением ОС  Android.

Программа тестирует производительность графического процессора и центрального процедурного устройства, после чего полученные результаты можно сравнить с производительностью с более чем 3000 других мобильных устройств.

Приложение включает в себя несколько тестов производительности (Sling Shot, Ice Storm и Ice Storm Extreme), каждый из которых предназначен для определенного класса устройств.

  • Sling Shot - продвинутый тест производительности для 3D-графики, который предназначен для смартфонов и планшетов на операционный системы Android 5.0 или более поздней версии, поддерживающей OpenGL ES 3.1 или 3.0 ES.
  • Ice Storm - тест производительности OpenGL ES 2.0, который состоит из двух тестов графики, призванных оценить производительность графического процессора мобильного устройства, и теста физики, чтобы оценить производительность центрального процессора.
  • Ice Storm Extreme - повышает разрешение рендеринга и использует более высококачественные текстуры и эффекты постобработки, чтобы создать более сложный тест производительности.
3DMark
3DMark
3DMark
3DMark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 359
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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Отзывы о программе 3DMark

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