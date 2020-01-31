Test Your Android 5.2.0 для Android
Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства. Проверять можно работу чипа, памяти, батареи, узнать точное количество
AnTuTu Benchmark 7.1.5 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность
Geekbench 5.0.3 для Android
Проверка реального быстродействия вашего устройства и сравнение с другими моделями. Несколько тестов максимально эффективно загружают чип, и покажет
PCMark 2.0.3716 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти
Battery Test Utility 1.9.15 для Android
Battery Test Utility – тест на автономную работу Android-устройства. Приложение определяет, за какое время разрядится батарея с 100% до 15% в режиме воспроизведения
CaffeineMark 1.0.0 для Android
CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android