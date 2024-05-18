Тест на скорость для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.86 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Optimal Software s.r.o.
|Категории:
|другое - Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 426 | Статистика
|Размер:
|14.2 Мб
|СКАЧАТЬ
Тест на скорость - удобное приложение Android-устройств для быстрой проверки скорости вашего интернет-соединения. Этот инструмент специально оптимизирован для смартфонов и планшетов, позволяя делать точные замеры скорости при различных типах подключения к Интернету - для GPRS, 3G, 4G и Wi-Fi соединений.
Для тестирования не требуются специальные знания или настройки - буквально в 1 клик запускается проверка скорости как на загрузку информации, так и отдачи данных, а также анализируется общее качество связи. Все ранее проеденные тесты сохраняются в Истории, так что вы сможете проанализировать, где сигнал устойчивее и каким типом соединения лучше пользоваться. Кстати, своими результатами легко делиться с друзьями, чтобы и они могли знать самые лучшие места подключения к Сети.
В качестве дополнительной опции в приложении Тест на скорость реализована функция очистки устройства от мусора, который замедляет работу девайса. Тут тоже все достаточно просто и выполняется в автоматическом режиме сразу после того как вы начнете тестирование. Проведя оптимизацию и избавившись от ненужных файлов на устройстве, вы тем самым улучшите быстродействие и скорость работы своего смартфона или планшета.
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Отзывы о программе Тест на скорость
юморист про Тест на скорость 2.0.80 для Android [21-03-2017]
прога норм но то что в ней потом требуют донат, аж бесит до ппц какой жути...
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