Тест на скорость для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.86 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 426 | Статистика
Размер:14.2 Мб
СКАЧАТЬ
Тест на скорость скриншот № 1
Тест на скорость скриншот № 2
Тест на скорость скриншот № 3
Тест на скорость скриншот № 4

Тест на скорость - удобное приложение Android-устройств для быстрой проверки скорости вашего интернет-соединения. Этот инструмент специально оптимизирован для смартфонов и планшетов, позволяя делать точные замеры скорости при различных типах подключения к Интернету - для GPRS, 3G, 4G и Wi-Fi соединений.

Для тестирования не требуются специальные знания или настройки - буквально в 1 клик запускается проверка скорости как на загрузку информации, так и отдачи данных, а также анализируется общее качество связи. Все ранее проеденные тесты сохраняются в Истории, так что вы сможете проанализировать, где сигнал устойчивее и каким типом соединения лучше пользоваться. Кстати, своими результатами легко делиться с друзьями, чтобы и они могли знать самые лучшие места подключения к Сети.

В качестве дополнительной опции в приложении Тест на скорость реализована функция очистки устройства от мусора, который замедляет работу девайса. Тут тоже все достаточно просто и выполняется в автоматическом режиме сразу после того как вы начнете тестирование. Проведя оптимизацию и избавившись от ненужных файлов на устройстве, вы тем самым улучшите быстродействие и скорость работы своего смартфона или планшета.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать Crystal TV+Crystal TV+ 3.1.1766

Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...

скачать PsiphonPsiphon 393

Бесплатный и простой в использовании инструмент для доступа мобильных Android-устройств к...

скачать ChatGPTChatGPT 1.2024.122

Бесплатное официальное Android-приложение, которое синхронизирует вашу историю на всех...

скачать Wikimapia MapsWikimapia Maps 1.0

Приложение, предоставляющее доступ к международной открытой многопользовательской...

Отзывы о программе Тест на скорость

юморист про Тест на скорость 2.0.80 для Android [21-03-2017]

прога норм но то что в ней потом требуют донат, аж бесит до ппц какой жути...
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв