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Test Your Android для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:Pineapple Buns 10.4.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 716 | Статистика
Размер:6,29 Мб
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Test Your Android – проверьте свое Android-устройство с помощью данного приложения. Тут вы сможете узнать все подробности о вашем девайсе и тут же его протестировать. Приложение оптимизировано как для смартфонов, так и для планшетов. Test Your Android проверяет работу таких компонентов:

  • Загрузка процессора, сети и памяти в реальном времени.
  • Цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей.
  • Звучание и вибрация устройства.
  • Работа фронтальной и основной камер, а также вспышки.
  • Работа мультитача.
  • Работа беспроводных коммуникаций, а именно: Wi-Fi, GPS, NFC.
  • Работа сенсоров: приближения, света, давления и других.

Помимо тестов на работоспособность, Test Your Android показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры.

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Отзывы о программе Test Your Android

De Bill, bonjour! про Test Your Android 5.2.0 для Android [18-06-2019]

Не работает на пк! Я ввел - тест своего апк на пк! И что тут делать?
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