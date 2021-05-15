Test Your Android – проверьте свое Android-устройство с помощью данного приложения. Тут вы сможете узнать все подробности о вашем девайсе и тут же его протестировать. Приложение оптимизировано как для смартфонов, так и для планшетов. Test Your Android проверяет работу таких компонентов:

Загрузка процессора, сети и памяти в реальном времени.

Цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей.

Звучание и вибрация устройства.

Работа фронтальной и основной камер, а также вспышки.

Работа мультитача.

Работа беспроводных коммуникаций, а именно: Wi-Fi, GPS, NFC.

Работа сенсоров: приближения, света, давления и других.

Помимо тестов на работоспособность, Test Your Android показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры.