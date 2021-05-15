Test Your Android для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Pineapple Buns 10.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hibernate
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 716 | Статистика
|Размер:
|6,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Test Your Android – проверьте свое Android-устройство с помощью данного приложения. Тут вы сможете узнать все подробности о вашем девайсе и тут же его протестировать. Приложение оптимизировано как для смартфонов, так и для планшетов. Test Your Android проверяет работу таких компонентов:
- Загрузка процессора, сети и памяти в реальном времени.
- Цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей.
- Звучание и вибрация устройства.
- Работа фронтальной и основной камер, а также вспышки.
- Работа мультитача.
- Работа беспроводных коммуникаций, а именно: Wi-Fi, GPS, NFC.
- Работа сенсоров: приближения, света, давления и других.
Помимо тестов на работоспособность, Test Your Android показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры.
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Отзывы о программе Test Your Android
De Bill, bonjour! про Test Your Android 5.2.0 для Android [18-06-2019]
Не работает на пк! Я ввел - тест своего апк на пк! И что тут делать?
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