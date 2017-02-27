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Hungry Shark World для Android

Hungry Shark World 1.8.4 для Android

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Описание Hungry Shark World 1.8.4 для AndroidОписание   Скачать Hungry Shark World 1.8.4 для AndroidСКАЧАТЬ (30,57 Мб) Скриншоты Hungry Shark World 1.8.4 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Hungry Shark World 1.8.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hungry Shark World 1.8.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Hungry Shark World – маленькая голодная акула пытается выжить в опасном океане. Большие акулы, подводные мины и другие опасности ожидают вас в морской пучине.

Однако, акула есть акула. Она также представляет опасность для других обитателей океана, включая других акул и неосторожных туристов. В игре вас ожидают 21 видов акул и 7 категорий размера, различные стильные и полезные аксессуары для ваших акул, три красочные локации, включая Острова Тихого океана, Северный Ледовитый океан и Аравийское море.

Хищные инстинкты вашей акулы могут усилить новые питомцы: детеныши акул, осьминоги и черепахи. Проходите 20 различных заданий и используйте комбо-бонусы для достижения максимальных результатов.

Что нового в Hungry Shark World 1.8.4 для Android?
  • НОВЫЕ АКУЛЫ: Откройте первых 4 загадочных акул, наделенных особыми способностями.
  • УСИЛЕНИЯ: Делайте своих любимых акул сильнее перед каждой игрой.
  • РОСКОШНЫЙ НАБОР АВИАТОРА: Выигрывайте эксклюзивные предметы в ежедневных состязаниях.
Скриншоты Hungry Shark World:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 106
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Аркады и 2D

Отзывы о программе Hungry Shark World

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