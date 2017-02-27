Hungry Shark World – маленькая голодная акула пытается выжить в опасном океане. Большие акулы, подводные мины и другие опасности ожидают вас в морской пучине.

Однако, акула есть акула. Она также представляет опасность для других обитателей океана, включая других акул и неосторожных туристов. В игре вас ожидают 21 видов акул и 7 категорий размера, различные стильные и полезные аксессуары для ваших акул, три красочные локации, включая Острова Тихого океана, Северный Ледовитый океан и Аравийское море.

Хищные инстинкты вашей акулы могут усилить новые питомцы: детеныши акул, осьминоги и черепахи. Проходите 20 различных заданий и используйте комбо-бонусы для достижения максимальных результатов.