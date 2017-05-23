Snooper для Windows

Snooper Standard 1.48.1

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Описание Snooper Standard 1.48.1Описание   Скачать Snooper Standard 1.48.1СКАЧАТЬ (8,59 Мб) Скриншоты Snooper Standard 1.48.1Скриншоты (9)   Статистика Snooper Standard 1.48.1Статистика   Отзывы о Snooper Standard 1.48.1Отзывы (0)  
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Snooper - активируемый аудиорекордер, который через микрофон запишет для вас все звуки во время вашего отсутствия в помещении. Предлагает расширенные настройки запуска и наборы фильтров, включая подавление шума в режиме реального времени. Выполнив запись, программа отправляет на электронную почту аудиофайл с указанием даты записи. Также отлично подходит для надиктовки записей.

Особенности приложения:

  • Гибкая система записи.
  • Подавление шума и нежелательных сигналов в соответствии с заранее прописанным профилем шума.
  • Четыре режима записи аудио:
    • стандартный/обычный режим записи (запись на протяжении определенного времени всего, что фиксирует или не фиксирует микрофон);
    • режим надиктовывания;
    • режим активации звуком (запись включается только в том случае, если микрофон улавливает звук);
    • тестовый режим (без записи звука).
  • AGC - регулировка уровня входного звука до оптимального значения.
  • Возможность записи звука с низкой амплитудой.
  • Триггер, регулирующий чувствительность микрофона.
  • Встроенный анализатор частот показывает детальную картину входного звукового сигнала.
  • Сохраняет аудио в формате MP3 или WAV.
  • Запись WAV одновременно записи в MP3
  • Планировщик - запись по расписанию.
  • Находится в режиме ожидания, если в помещении тихо.
  • Режим "невидимки" - скрывает программу в диспетчера задач и в трее.
  • Предварительная запись цифровых фильтров.
  • Возможность автоматического разделения записываемого файла по времени или по размеру.
  • Готовая запись отправляется по электронной почте или загружается на Dropbox/FTP-сервер.
  • Поддержка TLS/SSL шифрования.
  • Смарт-хранение.
  • Удаление файла после отправки по email, на сервер и т.д.
  • Поддержка горячих клавиш.
Что нового в Snooper Standard 1.48.1?
  • улучшения в работе программы
Скриншоты Snooper:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса
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