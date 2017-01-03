ZD Soft Screen Recorder - приложение для записи видео с экрана. Позволяет записывать то, что происходит на экране ПК, включая звук, игры в полноэкранном режиме и изображения с веб-камеры. Получаемый в высоком качестве видеофайл можно сохранить на диске или пустить трансляцию через локальную сеть.

Приложение имеет минималистический понятный интерфейс. С его помощью можно создавать обучающее видео, записывать любимые игры, провести захват видео с Интернета, публиковать "живые" видеороликы, записывать онлайн-встречи, чаты, курсы, вебинары и т.п. Звук к видео может записываться с колонок, наушников, микрофона или с внешнего источника.

Особенности приложения: