PDF-XChange Lite - упрощенная версия программы PDF-XChange Standard, предназначенная для создания PDF-файлов путем преобразования различных документов (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML и пр.). Для конвертации используется специальный виртуальный драйвер PDF-XChange. Приложение устанавливается как виртуальный принтер в списке принтеров, и с его помощью можно распечатать документы в формате PDF из любого приложения Windows.
Основные возможности PDF-XChange Lite:
Преобразованные DOC/RTF/TXT/XLS/HTML-файлов в формат PDF.
Использование специального виртуального драйвера PDF-XChange.
Улучшенная конвертация изображений.
Улучшенная конвертация текстовых символов.
Улучшенное управление шрифтами.
Печать PDF-документов из любого приложения Windows.
Основные параметры управления печатью, включая формат бумаги, масштабирование, графическое разрешение и настройка макета буклета.
Добавление в процессе создания пользовательских PDF форм в PDF-документов.
Поддержка встроенных шрифтов.
Сохранение форматирования исходного документа.
Максимальное выходное разрешение 2400 dpi.
Поддержка зеркальной печати.
Добавление в документ информации/метаданных/XP метаданных.