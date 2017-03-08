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PDF-XChange Lite для Windows

PDF-XChange Lite 6.0.321.0

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Описание PDF-XChange Lite 6.0.321.0Описание   Скачать PDF-XChange Lite 6.0.321.0СКАЧАТЬ (27,17 Мб) Скриншоты PDF-XChange Lite 6.0.321.0Скриншоты (1)   Статистика PDF-XChange Lite 6.0.321.0Статистика   Отзывы о PDF-XChange Lite 6.0.321.0Отзывы (0)  
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PDF-XChange Lite - упрощенная версия программы PDF-XChange Standard, предназначенная для создания PDF-файлов путем преобразования различных документов (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML и пр.). Для конвертации используется специальный виртуальный драйвер PDF-XChange. Приложение устанавливается как виртуальный принтер в списке принтеров, и с его помощью можно распечатать документы в формате PDF из любого приложения Windows.

Основные возможности PDF-XChange Lite:

  • Преобразованные DOC/RTF/TXT/XLS/HTML-файлов в формат PDF.
  • Использование специального виртуального драйвера PDF-XChange.
  • Улучшенная конвертация изображений.
  • Улучшенная конвертация текстовых символов.
  • Улучшенное управление шрифтами.
  • Печать PDF-документов из любого приложения Windows.
  • Основные параметры управления печатью, включая формат бумаги, масштабирование, графическое разрешение и настройка макета буклета.
  • Добавление в процессе создания пользовательских PDF форм в PDF-документов.
  • Поддержка встроенных шрифтов.
  • Сохранение форматирования исходного документа.
  • Максимальное выходное разрешение 2400 dpi.
  • Поддержка зеркальной печати.
  • Добавление в документ информации/метаданных/XP метаданных.
  • Мультиязычность и многое другое.
Скриншоты PDF-XChange Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 338
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы

Отзывы о программе PDF-XChange Lite

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