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5 PDF-XChange Lite - упрощенная версия программы PDF-XChange Standard, предназначенная для создания PDF-файлов путем преобразования различных документов (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML и пр.). Для конвертации используется специальный виртуальный драйвер PDF-XChange. Приложение устанавливается как виртуальный принтер в списке принтеров, и с его помощью можно распечатать документы в формате PDF из любого приложения Windows. Основные возможности PDF-XChange Lite: Преобразованные DOC/RTF/TXT/XLS/HTML-файлов в формат PDF.

Использование специального виртуального драйвера PDF-XChange.

Улучшенная конвертация изображений.

Улучшенная конвертация текстовых символов.

Улучшенное управление шрифтами.

Печать PDF-документов из любого приложения Windows.

Основные параметры управления печатью, включая формат бумаги, масштабирование, графическое разрешение и настройка макета буклета.

Добавление в процессе создания пользовательских PDF форм в PDF-документов.

Поддержка встроенных шрифтов.

Сохранение форматирования исходного документа.

Максимальное выходное разрешение 2400 dpi.

Поддержка зеркальной печати.

Добавление в документ информации/метаданных/XP метаданных.

Мультиязычность и многое другое. PDF-XChange Standard для Windows