PDF-XChange Standard - программа для создания PDF-файлов из документов Word, Excel, AutoCAD, форматов файлов, поддерживаемых IE и многих других (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML). Приложение преобразует документы в формат PDF, используя драйвер PDF-XChange 4.0. Форматирование и вид PDF-документа будут в точности соответствовать исходным.

Также можно добавлять примечания, водяные знаки, использовать гибкие возможности по настройке и оптимизации, чтобы получить файл наименьшего, по сравнению с аналогичными программами, размера файла без какого-либо ущерба для качества. С программой поставляется утилита OFFice2PDF для пакетного преобразования нескольких файлов различного формата. Многоязычный интерфейс.



Возможности: