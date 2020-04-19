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PDF-XChange Standard для Windows

PDF-XChange Standard 8.0.337.0

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Описание PDF-XChange Standard 8.0.337.0Описание   Скачать PDF-XChange Standard 8.0.337.0СКАЧАТЬ (64,39 Мб) Скриншоты PDF-XChange Standard 8.0.337.0Скриншоты (4)   Статистика PDF-XChange Standard 8.0.337.0Статистика   Отзывы о PDF-XChange Standard 8.0.337.0Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PDF-XChange Standard - программа для создания PDF-файлов из документов Word, Excel, AutoCAD, форматов файлов, поддерживаемых IE и многих других (DOC, RTF, TXT, XLS, HTML). Приложение преобразует документы в формат PDF, используя драйвер PDF-XChange 4.0. Форматирование и вид PDF-документа будут в точности соответствовать исходным.

Также можно добавлять примечания, водяные знаки, использовать гибкие возможности по настройке и оптимизации, чтобы получить файл наименьшего, по сравнению с аналогичными программами, размера файла без какого-либо ущерба для качества. С программой поставляется утилита OFFice2PDF для пакетного преобразования нескольких файлов различного формата. Многоязычный интерфейс.

Возможности:

  • Сохранение данных из любых приложений Windows в PDF документы
  • Уникальная технология сильного сжатия PDF документов
  • Интеграция в приложения Microsoft Office через панель инструментов
  • Поддержка CJK символов и шрифтов
  • Защита PDF документов паролем
  • Автоматическая генерация закладок и заголовков
  • Создание особых настроек для печати и сохранение настроек в профили
Что нового в PDF-XChange Standard 8.0.337.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
PDF-XChange Standard
PDF-XChange Standard
PDF-XChange Standard
PDF-XChange Standard
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $56.00
Ограничение в работе программыводяной знак на создаваемых файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
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Отзывы о программе PDF-XChange Standard

Серж про PDF-XChange Standard 5.5.313.1 [23-06-2015]

Программка конкретно поттупливает, прям конкретно!!!
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