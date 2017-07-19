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Adobe Comp CC для Android

Adobe Comp CC 1.0.208 для Android

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Описание Adobe Comp CC 1.0.208 для AndroidОписание   Скачать Adobe Comp CC 1.0.208 для AndroidСКАЧАТЬ (51,03 Мб) Скриншоты Adobe Comp CC 1.0.208 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Adobe Comp CC 1.0.208 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Comp CC 1.0.208 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Comp CC – создавайте проекты используя собственные наброски и идеи. Приложение предоставит пользователю широкий набор возможностей для проверки идей веб-дизайна.

Особенности программы:

  • Поддержка жестов, позволяющих размещать замещающий текст, базовые фигуры, графические объекты и редактируемые текстовые поля.
  • Возможность использовать встроенные размеры для мобильных устройств, печатных материалов и веб-сайтов или задать свой собственный размер.
  • Направляющие и сетки, позволяющие выполнять выравнивание и работать с элементами управления интервалами.
  • Профессиональные шрифты на базе Typekit.
  • Пересылка проекта на ПК, где он автоматически откроется в InDesign, Illustrator или Photoshop.
Скриншоты Adobe Comp CC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 67
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Редакторы - другое
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Отзывы о программе Adobe Comp CC

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