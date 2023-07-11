PlanGrid Build - инструмент, предназначенный для управления строительными работами и обеспечения совместной работы на стройплощадке, который предоставляет все необходимые инструменты для эффективного управления проектами строительства. Приложение идеально подходит для всех участников проектной группы, включая генерального подрядчика, руководителя строительных проектов, субподрядчика, специализированного подрядчика, прораба и архитектора.

Позволяет мгновенно предоставлять общий доступ к планам строительных работ, спискам задач, чертежам, фотографиям стройплощадки и отчетам по работам всей проектной группе, даже без подключения к сети.

Основные возможности PlanGrid Build:

Быстрый просмотр строительных чертежей на планшетах с помощью самого быстрого инструмента просмотра.

Возможность работать с актуальными строительными чертежами даже в оффлайн-режиме.

Автоматическое управление меньшими полотнами и версиями редакций плана, что позволяет упростить процесс цифрового управления.

Создание гиперссылок для всех выносок деталей, обеспечивая удобный доступ к необходимой информации.

Возможность закрепления фотографий хода выполнения строительных работ прямо на строительных чертежах.

Приложение также предлагает функциональность для управления списками неоконченных строительных работ, включая возможность создания и отслеживания проблем. Вы сможете мгновенно отслеживать и разрешать элементы списка неоконченных работ в рекордно короткие сроки. Получайте мгновенные уведомления об изменениях в отчетах по строительным проектам и списках неоконченных работ.

Кроме того, PlanGrid Build предлагает инструменты для управления строительными работами и создания отчетов. Вы сможете получить доступ к инструментам управления, таким как запросы информации и предоставленная документация. Приложение автоматически добавляет проблемы в журнал, который можно легко искать и скачивать. Также доступны инструменты для быстрой оценки объема и стоимости работ на стройплощадке, а расширенные фильтры помогут быстро найти необходимые планы строительных работ.

В общем, PlanGrid Build - это довольно мощное приложение для управления строительными работами, предоставляющее надежные инструменты для совместной работы и управления проектами на стройплощадке. Оно обладает удобным интерфейсом и множеством функций, включая быстрый просмотр строительных чертежей, работу в оффлайн-режиме, автоматическое управление версиями планов, создание гиперссылок, закрепление фотографий и многое другое. Приложение также предлагает возможности для управления списками неоконченных работ, создания планов и чертежей, управления строительными работами и создания отчетов.