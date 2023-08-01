Prisma3D для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:71,18 Мб
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Prisma3D скриншот № 2
Prisma3D скриншот № 3
Prisma3D скриншот № 4

Prisma3D - это мощное приложение, которое поможет вам стать создателем своих уникальных 3D-моделей и захватывающих анимационных сцен. С легкостью моделируйте свои миры, анимируйте объекты и делитесь своим творчеством в соцсетях.

С Prisma3D ваши возможности безграничны: создавайте игровые персонажи, анимируйте 3D-объекты, моделируйте мультфильмов персонажей, дизайнируйте объекты для 3D-печати, разрабатывайте логотипы и вступления, а также создавайте уникальные моды для игр, таких как Minecraft и Five Nights at Freddy's.

Погрузитесь в мир творчества и деликатного дизайна с Prisma3D - вашим идеальным помощником в 3D-творчестве!

Основные возможности Prisma3D:

  • Выбор из разнообразных 3D-объектов, моделей и камер.
  • Группировка и проектирование нескольких 3D-моделей одновременно.
  • Использование цифрового рисования и 3D-скульптурирования.
  • Редактирование векторной 3D-графики и создание 3D-текстур.
  • Анимация объектов с помощью ключевых кадров и временных шкал.
  • Быстрый рендеринг (генерация видео) для удобного просмотра и публикации в соцсетях.
  • Риггинг и скиннинг персонажей, моушн-графика и визуальные эффекты.
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