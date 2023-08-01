Prisma3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prisma3D
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|71,18 Мб
Prisma3D - это мощное приложение, которое поможет вам стать создателем своих уникальных 3D-моделей и захватывающих анимационных сцен. С легкостью моделируйте свои миры, анимируйте объекты и делитесь своим творчеством в соцсетях.
С Prisma3D ваши возможности безграничны: создавайте игровые персонажи, анимируйте 3D-объекты, моделируйте мультфильмов персонажей, дизайнируйте объекты для 3D-печати, разрабатывайте логотипы и вступления, а также создавайте уникальные моды для игр, таких как Minecraft и Five Nights at Freddy's.
Погрузитесь в мир творчества и деликатного дизайна с Prisma3D - вашим идеальным помощником в 3D-творчестве!
Основные возможности Prisma3D:
- Выбор из разнообразных 3D-объектов, моделей и камер.
- Группировка и проектирование нескольких 3D-моделей одновременно.
- Использование цифрового рисования и 3D-скульптурирования.
- Редактирование векторной 3D-графики и создание 3D-текстур.
- Анимация объектов с помощью ключевых кадров и временных шкал.
- Быстрый рендеринг (генерация видео) для удобного просмотра и публикации в соцсетях.
- Риггинг и скиннинг персонажей, моушн-графика и визуальные эффекты.
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Admin
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