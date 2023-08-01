Prisma3D - это мощное приложение, которое поможет вам стать создателем своих уникальных 3D-моделей и захватывающих анимационных сцен. С легкостью моделируйте свои миры, анимируйте объекты и делитесь своим творчеством в соцсетях.

С Prisma3D ваши возможности безграничны: создавайте игровые персонажи, анимируйте 3D-объекты, моделируйте мультфильмов персонажей, дизайнируйте объекты для 3D-печати, разрабатывайте логотипы и вступления, а также создавайте уникальные моды для игр, таких как Minecraft и Five Nights at Freddy's.

Погрузитесь в мир творчества и деликатного дизайна с Prisma3D - вашим идеальным помощником в 3D-творчестве!

Основные возможности Prisma3D: