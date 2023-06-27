Palette Home - это инновационное приложение, разработанное компанией Palette CAD AG, специализирующейся на планировании 3D-дизайна интерьера. Оно предназначено для создания дизайна любой комнаты с помощью виртуального дизайна.

Основные функции и возможности приложения Palette Home:

Планирование комнаты: Приложение позволяет вам виртуально спроектировать и планировать комнаты вашего дома. Вы можете начать с определения кубических размеров комнаты и размещения дверей, окон, а также настенных и скатных элементов.

Интуитивный интерфейс: Palette Home обладает простым и интуитивным интерфейсом, который позволяет пользователям легко проводить через все этапы процесса планирования. Объекты легко доступны и могут быть легко перетаскиваны и размещены на плане комнаты. Они также автоматически выравниваются по стенам, обеспечивая точное позиционирование.

Режим 3D: Вы можете переключиться в режим 3D для полного представления своей комнаты. В этом режиме вы можете свободно перемещаться и исследовать комнату в реальном времени. Пользователи могут насладиться высоким качеством графики и ощущением погружения.

Сохранение и импорт: Вы можете сохранить свои планы и импортировать их в компьютерную программу Palette CAD. Затем вы можете передать планы в другие приложения Palette MOVE и Palette PLAY для дальнейшего использования.

В целом, Palette Home предоставляет возможность пользователям легко и быстро создавать виртуальный дизайн комнат, давая им свободу для воплощения своих идей. Это удобное приложение для всех, кто хочет визуализировать и планировать свое будущее жилище.