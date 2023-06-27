Программы для Android » Графика » 3D » Palette Home 5.4.136.4799

Palette Home для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.136.4799 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,08 Мб
Palette Home скриншот № 1
Palette Home скриншот № 2
Palette Home скриншот № 3
Palette Home скриншот № 4

Palette Home - это инновационное приложение, разработанное компанией Palette CAD AG, специализирующейся на планировании 3D-дизайна интерьера. Оно предназначено для создания дизайна любой комнаты с помощью виртуального дизайна.

Основные функции и возможности приложения Palette Home:

  • Планирование комнаты: Приложение позволяет вам виртуально спроектировать и планировать комнаты вашего дома. Вы можете начать с определения кубических размеров комнаты и размещения дверей, окон, а также настенных и скатных элементов.
  • Интуитивный интерфейс: Palette Home обладает простым и интуитивным интерфейсом, который позволяет пользователям легко проводить через все этапы процесса планирования. Объекты легко доступны и могут быть легко перетаскиваны и размещены на плане комнаты. Они также автоматически выравниваются по стенам, обеспечивая точное позиционирование.
  • Режим 3D: Вы можете переключиться в режим 3D для полного представления своей комнаты. В этом режиме вы можете свободно перемещаться и исследовать комнату в реальном времени. Пользователи могут насладиться высоким качеством графики и ощущением погружения.
  • Сохранение и импорт: Вы можете сохранить свои планы и импортировать их в компьютерную программу Palette CAD. Затем вы можете передать планы в другие приложения Palette MOVE и Palette PLAY для дальнейшего использования.

В целом, Palette Home предоставляет возможность пользователям легко и быстро создавать виртуальный дизайн комнат, давая им свободу для воплощения своих идей. Это удобное приложение для всех, кто хочет визуализировать и планировать свое будущее жилище.

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