Palette Home для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.136.4799 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Palette CAD AG
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,08 Мб
Palette Home - это инновационное приложение, разработанное компанией Palette CAD AG, специализирующейся на планировании 3D-дизайна интерьера. Оно предназначено для создания дизайна любой комнаты с помощью виртуального дизайна.
Основные функции и возможности приложения Palette Home:
- Планирование комнаты: Приложение позволяет вам виртуально спроектировать и планировать комнаты вашего дома. Вы можете начать с определения кубических размеров комнаты и размещения дверей, окон, а также настенных и скатных элементов.
- Интуитивный интерфейс: Palette Home обладает простым и интуитивным интерфейсом, который позволяет пользователям легко проводить через все этапы процесса планирования. Объекты легко доступны и могут быть легко перетаскиваны и размещены на плане комнаты. Они также автоматически выравниваются по стенам, обеспечивая точное позиционирование.
- Режим 3D: Вы можете переключиться в режим 3D для полного представления своей комнаты. В этом режиме вы можете свободно перемещаться и исследовать комнату в реальном времени. Пользователи могут насладиться высоким качеством графики и ощущением погружения.
- Сохранение и импорт: Вы можете сохранить свои планы и импортировать их в компьютерную программу Palette CAD. Затем вы можете передать планы в другие приложения Palette MOVE и Palette PLAY для дальнейшего использования.
В целом, Palette Home предоставляет возможность пользователям легко и быстро создавать виртуальный дизайн комнат, давая им свободу для воплощения своих идей. Это удобное приложение для всех, кто хочет визуализировать и планировать свое будущее жилище.
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