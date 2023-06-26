Sculpt+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.3.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Endvoid
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|144,8 Мб
Sculpt+ - это мощное приложение для цифровой 3D-скульптуры и рисования, которое позволяет вам создавать уникальные скульптуры прямо на вашем смартфоне или планшете.
Ключевые особенности и возможности приложения Sculpt+:
- Широкий набор инструментов для скульптуры, включая стандартный инструмент, инструменты для работы с глиной, маскирования, сглаживания, вытягивания, складывания и многие другие. Вы можете использовать различные кисти и эффекты для создания деталей и текстур.
- Возможность настроить параметры обводки, такие как Falloff и Alpha, чтобы достичь желаемого эффекта в своих моделях. Это позволяет вам управлять стилем и интенсивностью скульптуры.
- Наличие функции редактирования вершин, которая позволяет вам добавлять цвет, глянец и металличность к моделям. Вы также можете использовать кисти VDM для создания собственных текстурных кистей.
- Приложение предлагает набор примитивов, таких как сфера, куб, плоскость, конус, цилиндр и тор, которые можно использовать в качестве основы для создания моделей. Вы также можете создавать сетки с нуля или использовать конструктор базовых сеток для быстрого создания моделей.
- Поддерживает PBR-рендеринг и предлагает различные типы освещения, включая направленный свет, точечный свет и точечный свет. Это позволяет вам создавать реалистичные визуализации ваших скульптур.
- Возможность импортировать файлы формата OBJ, текстуры Matcap и Alpha, а также текстуры HDRI для использования в PBR-рендеринге. Вы также можете экспортировать свои модели в форматах OBJ, STL или GLB с цветами вершин. Приложение также поддерживает экспорт визуализированных изображений в формате PNG с прозрачностью и создание GIF-файлов для проигрывания 360-рендеринга.
- Удобный интерфейс, оптимизированный для смартфонов и планшетов. Вы можете настроить цветовую тему и макет интерфейса в соответствии с вашими предпочтениями. Приложение также поддерживает работу со стилусом, включая чувствительность к давлению и другие настройки.
- Позволяет вам экспортировать свои работы в различных форматах, чтобы поделиться ими с другими. Вы можете экспортировать модели в форматах OBJ, STL или GLB, а также создавать визуализированные изображения и GIF-файлы для демонстрации ваших скульптур.
Sculpt+ предоставляет множество возможностей для творчества и создания 3D-скульптур на мобильных устройствах. Оно обладает широким набором инструментов и функций, позволяющих вам воплотить свои идеи в реальность.
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Отзывы о программе Sculpt+
Admin
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