Sculpt+ - это мощное приложение для цифровой 3D-скульптуры и рисования, которое позволяет вам создавать уникальные скульптуры прямо на вашем смартфоне или планшете.

Ключевые особенности и возможности приложения Sculpt+:

Широкий набор инструментов для скульптуры, включая стандартный инструмент, инструменты для работы с глиной, маскирования, сглаживания, вытягивания, складывания и многие другие. Вы можете использовать различные кисти и эффекты для создания деталей и текстур.

Возможность настроить параметры обводки, такие как Falloff и Alpha, чтобы достичь желаемого эффекта в своих моделях. Это позволяет вам управлять стилем и интенсивностью скульптуры.

Наличие функции редактирования вершин, которая позволяет вам добавлять цвет, глянец и металличность к моделям. Вы также можете использовать кисти VDM для создания собственных текстурных кистей.

Приложение предлагает набор примитивов, таких как сфера, куб, плоскость, конус, цилиндр и тор, которые можно использовать в качестве основы для создания моделей. Вы также можете создавать сетки с нуля или использовать конструктор базовых сеток для быстрого создания моделей.

Поддерживает PBR-рендеринг и предлагает различные типы освещения, включая направленный свет, точечный свет и точечный свет. Это позволяет вам создавать реалистичные визуализации ваших скульптур.

Возможность импортировать файлы формата OBJ, текстуры Matcap и Alpha, а также текстуры HDRI для использования в PBR-рендеринге. Вы также можете экспортировать свои модели в форматах OBJ, STL или GLB с цветами вершин. Приложение также поддерживает экспорт визуализированных изображений в формате PNG с прозрачностью и создание GIF-файлов для проигрывания 360-рендеринга.

Удобный интерфейс, оптимизированный для смартфонов и планшетов. Вы можете настроить цветовую тему и макет интерфейса в соответствии с вашими предпочтениями. Приложение также поддерживает работу со стилусом, включая чувствительность к давлению и другие настройки.

Позволяет вам экспортировать свои работы в различных форматах, чтобы поделиться ими с другими. Вы можете экспортировать модели в форматах OBJ, STL или GLB, а также создавать визуализированные изображения и GIF-файлы для демонстрации ваших скульптур.

Sculpt+ предоставляет множество возможностей для творчества и создания 3D-скульптур на мобильных устройствах. Оно обладает широким набором инструментов и функций, позволяющих вам воплотить свои идеи в реальность.