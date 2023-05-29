Polycam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Polycam
|Категория:
|3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,39 Мб
Polycam - приложение для 3D-съемки, идеально подходящее для архитекторов, художников, дизайнеров, подрядчиков, фотографов, которое предлагает инновационные технологии и передовые инструменты редактирования.
Особенности Polycam:
- Преобразование фотографий в 3D-модели с помощью расширенной фотограмметрии.
- Сканирование сложных объектов и сцен со сложными деталями.
- Создание готовых к использованию 3D-ресурсов для любого приложения компьютерной графики.
- Возможность обрезать 3D-снимки для идеальной композиции.
- Позволяет поворачивать изображение, чтобы посмотреть на него под любым углом.
- Изменение масштаба для настройки размера ваших 3D-моделей.
- Экспорт данных сетки в форматы .obj, .dae, .fbx, .stl и .gltf.
- Экспорт данных облака цветовых точек в форматы .dxf, .ply, .las, .xyz и .pts.
- Экспорт чертежей в виде изображений .png или файлов .dae.
- Возможность делиться 3D-моделями с друзьями и коллегами.
- Возможность присоединится к сообществу Polycam и открыть для себя кадры со всего мира.
Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...
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Admin
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