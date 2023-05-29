Polycam для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,39 Мб
Polycam скриншот № 1
Polycam скриншот № 2
Polycam скриншот № 3
Polycam скриншот № 4

Polycam - приложение для 3D-съемки, идеально подходящее для архитекторов, художников, дизайнеров, подрядчиков, фотографов, которое предлагает инновационные технологии и передовые инструменты редактирования.

Особенности Polycam:

  • Преобразование фотографий в 3D-модели с помощью расширенной фотограмметрии.
  • Сканирование сложных объектов и сцен со сложными деталями.
  • Создание готовых к использованию 3D-ресурсов для любого приложения компьютерной графики.
  • Возможность обрезать 3D-снимки для идеальной композиции.
  • Позволяет поворачивать изображение, чтобы посмотреть на него под любым углом.
  • Изменение масштаба для настройки размера ваших 3D-моделей.
  • Экспорт данных сетки в форматы .obj, .dae, .fbx, .stl и .gltf.
  • Экспорт данных облака цветовых точек в форматы .dxf, .ply, .las, .xyz и .pts.
  • Экспорт чертежей в виде изображений .png или файлов .dae.
  • Возможность делиться 3D-моделями с друзьями и коллегами.
  • Возможность присоединится к сообществу Polycam и открыть для себя кадры со всего мира.
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