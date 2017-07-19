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Adobe Photoshop Sketch для Android

Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android

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Описание Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для AndroidОписание   Скачать Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для AndroidСКАЧАТЬ (48,81 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Photoshop Sketch – откройте в себе талант художника и рисуйте собственные произведения искусства. Приложение позволяет рисовать карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами, кистями с мягкими пастельными и акварельными красками.

Любители рисовать оценят следующие качества программы:

  • 11 инструментов для настройки параметров размера, цвета, непрозрачности и наложения.
  • Добавление нескольких слоев изображений и рисунков, которые можно объединять и переименовывать.
  • Любимые инструменты и цветы можно настроить на панели инструментов.
  • Экспорт эскизов в Photoshop или Illustrator с сохранением слоев.
Скриншоты Adobe Photoshop Sketch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)57 / 4 801
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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