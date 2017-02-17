Ping Monitor для Windows

Ping Monitor 4.1

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Описание Ping Monitor 4.1Описание   Скачать Ping Monitor 4.1СКАЧАТЬ (7,79 Мб) Скриншоты Ping Monitor 4.1Скриншоты (4)   Статистика Ping Monitor 4.1Статистика   Отзывы о Ping Monitor 4.1Отзывы (0)  
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Ping Monitor - удобная утилита для мониторинга хостов (устройств, компьютеров), которая основана на ICMP эхо запросах (pings). 

Особенности приложения: 

  • Работает как Windows Сервис 
  • Непрерывный мониторинг доступности хостов
  • Многопоточная работа до 100 одновременных пингов
  • Предоставляет статистику по хостам, отображает графики
  • Автоматически сохраняет результат команды tracert если хост "упал"
  • Отображет суточную статистику по фильтрам (все секунды, только timeout, по диапазону)
  • Сохраняет ежедневные отчёты (в 00:00)
  • Отправляет e-mail уведомления, проигрывает звук, показывает всплывающие сообщения
Скриншоты Ping Monitor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Ping, trace, whois...

Отзывы о программе Ping Monitor

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