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Ping Monitor 4.1
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Ping Monitor - удобная утилита для мониторинга хостов (устройств, компьютеров), которая основана на ICMP эхо запросах (pings).
Особенности приложения:
- Работает как Windows Сервис
- Непрерывный мониторинг доступности хостов
- Многопоточная работа до 100 одновременных пингов
- Предоставляет статистику по хостам, отображает графики
- Автоматически сохраняет результат команды tracert если хост "упал"
- Отображет суточную статистику по фильтрам (все секунды, только timeout, по диапазону)
- Сохраняет ежедневные отчёты (в 00:00)
- Отправляет e-mail уведомления, проигрывает звук, показывает всплывающие сообщения
|Скриншоты Ping Monitor:
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