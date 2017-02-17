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5 Ping Monitor - удобная утилита для мониторинга хостов (устройств, компьютеров), которая основана на ICMP эхо запросах (pings).



Особенности приложения: Работает как Windows Сервис

Непрерывный мониторинг доступности хостов

Многопоточная работа до 100 одновременных пингов

Предоставляет статистику по хостам, отображает графики

Автоматически сохраняет результат команды tracert если хост "упал"

Отображет суточную статистику по фильтрам (все секунды, только timeout, по диапазону)

Сохраняет ежедневные отчёты (в 00:00)

Отправляет e-mail уведомления, проигрывает звук, показывает всплывающие сообщения