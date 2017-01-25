Screen Recorder для Android

Screen Recorder 1.1.11 для Android

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Описание Screen Recorder 1.1.11 для AndroidОписание   Скачать Screen Recorder 1.1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (2,87 Мб) Скриншоты Screen Recorder 1.1.11 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Screen Recorder 1.1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Screen Recorder 1.1.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Screen Recorder - самый простой и удобный способ для захвата видео с экрана вашего Android-устройства без необходимости приобретения пользователем root прав. Пользоваться приложением очень легко - всего одна кнопка для старта и завершения записи!

Основные возможности Screen Recorder:

  • список сохраненных видеозаписей внутри приложения;
  • хранение записей в памяти телефона или на SD карте;
  • аудиозапись микрофона поддерживается - делайте видео со своими комментариями;
  • таймер старта записи;
  • быстрая остановка записи в строке уведомлений телефона;
  • делитесь видео с друзьями прямо из списка записей в приложении.
Скриншоты Screen Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 56
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты

Отзывы о программе Screen Recorder

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