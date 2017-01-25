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5 Screen Recorder - самый простой и удобный способ для захвата видео с экрана вашего Android-устройства без необходимости приобретения пользователем root прав. Пользоваться приложением очень легко - всего одна кнопка для старта и завершения записи! Основные возможности Screen Recorder: список сохраненных видеозаписей внутри приложения;

хранение записей в памяти телефона или на SD карте;

аудиозапись микрофона поддерживается - делайте видео со своими комментариями;

таймер старта записи;

быстрая остановка записи в строке уведомлений телефона;

делитесь видео с друзьями прямо из списка записей в приложении.