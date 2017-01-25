Screen Recorder - самый простой и удобный способ для захвата видео с экрана вашего Android-устройства без необходимости приобретения пользователем root прав. Пользоваться приложением очень легко - всего одна кнопка для старта и завершения записи!
Основные возможности Screen Recorder:
- список сохраненных видеозаписей внутри приложения;
- хранение записей в памяти телефона или на SD карте;
- аудиозапись микрофона поддерживается - делайте видео со своими комментариями;
- таймер старта записи;
- быстрая остановка записи в строке уведомлений телефона;
- делитесь видео с друзьями прямо из списка записей в приложении.