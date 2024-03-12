Screen Recorder: Facecam Audio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prometheus Interactive LLC
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47,98 Мб
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Screen Recorder: Facecam Audio - это удобное приложение для записи видео с экрана вашего устройства, с возможностью включения камеры и микрофона для создания полноценных прямых трансляций.
С его помощью вы сможете легко зафиксировать все происходящее на экране, будь то работа с приложениями или игра в видеоигры. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простым настройкам, это приложение станет незаменимым инструментом для создания видеоуроков, обучающего контента или просто для сохранения важных моментов.
Основные преимущества:
- Запись видео в HD-качестве с возможностью включения камеры и микрофона.
- Возможность вывода изображения с камеры поверх используемого приложения.
- Безлимитная продолжительность записи, позволяющая зафиксировать длительные процессы.
- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который делает процесс записи максимально комфортным.
- Легкость в использовании, даже для начинающих пользователей.
- Создание высококачественных видеозаписей с использованием камеры, что позволяет добавить интерактивности и привлекательности вашему контенту.
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