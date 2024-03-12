Screen Recorder: Facecam Audio для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47,98 Мб
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Screen Recorder: Facecam Audio скриншот № 1
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Screen Recorder: Facecam Audio - это удобное приложение для записи видео с экрана вашего устройства, с возможностью включения камеры и микрофона для создания полноценных прямых трансляций.

С его помощью вы сможете легко зафиксировать все происходящее на экране, будь то работа с приложениями или игра в видеоигры. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простым настройкам, это приложение станет незаменимым инструментом для создания видеоуроков, обучающего контента или просто для сохранения важных моментов.

Основные преимущества:

  • Запись видео в HD-качестве с возможностью включения камеры и микрофона.
  • Возможность вывода изображения с камеры поверх используемого приложения.
  • Безлимитная продолжительность записи, позволяющая зафиксировать длительные процессы.
  • Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который делает процесс записи максимально комфортным.
  • Легкость в использовании, даже для начинающих пользователей.
  • Создание высококачественных видеозаписей с использованием камеры, что позволяет добавить интерактивности и привлекательности вашему контенту.
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