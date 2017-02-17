Clean Space - утилита для очистки компьютера от электронного мусора и защиты вашей конфиденциальности в Интернете.

Виртуальный мусор включает в себя огромное количество объектов, таких как кэш различных программ и ОС Windows, временные файлы Интернета, журналы, index.dat файлы, записи реестра и так далее. Эти объекты разбросаны повсюду на вашем ПК, как правило, в скрытых системных папках, занимая гигабайты дискового пространства.

С помощью данной программы вы можете удалить неиспользуемые файлы из вашей системы, освобождая ценное пространство на жестком диске. Таким образом, операционная система Windows будет работать быстрее.

Также очищает следы вашей деятельности в Интернете, таких как куки-файлов и ваши истории Интернета, даже в сторонних программах.

Возможности приложения: