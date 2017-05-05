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Каталог стикеров для Telegram для Android

Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для Android

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Описание Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для AndroidОписание   Скачать Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,16 Мб) Скриншоты Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Каталог стикеров для Telegram - бесплатное приложение, созданное для быстрого поиска и установки стикеров в Telegram.

Основные возможности приложения:

  • Все стикеры в приложении являются бесплатными!
  • Большой каталог который еженедельно пополняется новыми наборами стикеров.
  • Стикеры отсортированы по категориям.
  • Добавляйте стикеры в избранное для быстрого доступа к ним.
  • Делитесь стикерами с друзьями.
  • Присылайте нам новые стикеры и мы их добавим в базу.
Что нового в Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для Android?
  • Исправлены ошибки.
  • Обновлены библиотеки.

 
Скриншоты Каталог стикеров для Telegram:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 39
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Каталог стикеров для Telegram

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Отзывов о программе Каталог стикеров для Telegram 1.1.3 для Android пока нет, можете добавить...

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