Viber 6.8.5.15 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Telegram 3.18.1 для Android Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими Мобильный Агент Mail.Ru 6.11(4670) для Android Мобильный Агент Mail.Ru – видеочат и обмен сообщениями в одном приложении. Осуществляйте звонки за границу по выгодным тарифам, обменивайтесь стикерами, смайлами,

WhatsApp 2.17.79 для Android WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, Skype 7.44.0.215 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в Galaxy 9.1.6ow для Android Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.