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Книга-игра Симбионт для Android

Книга-игра Симбионт 2.0.2 для Android

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Описание Книга-игра Симбионт 2.0.2 для AndroidОписание   Скачать Книга-игра Симбионт 2.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,37 Мб) Скриншоты Книга-игра Симбионт 2.0.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Книга-игра Симбионт 2.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Книга-игра Симбионт 2.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Книга-игра Симбионт – в секретной правительственной лаборатории разрабатывался смертельный вирус, заставляющий людей заражать друг друга. Обычными словами, военные работали над созданием зомби.

Однажды, во время несчастного случая, вирус вырывается на свободу и единственным выжившим в лаборатории остается смелый нейробиолог. Он сумел выйти с вами на связь, и вы теперь должны спасти планету от смертельной опасности.

В этой интерактивной книге, вас ожидают две сюжетные линии, 40 возможных концовок истории, музыкальные и визуальные эффекты.

Что нового в Книга-игра Симбионт 2.0.2 для Android?
  • Исправлена проблема с бесконечной рекламой.
Скриншоты Книга-игра Симбионт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 36
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure - другое

Отзывы о программе Книга-игра Симбионт

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Отзывов о программе Книга-игра Симбионт 2.0.2 для Android пока нет, можете добавить...

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