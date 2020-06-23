Westy West для Android

Westy West 1.68 для Android

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Описание Westy West 1.68 для AndroidОписание   Скачать Westy West 1.68 для AndroidСКАЧАТЬ (34,19 Мб) Скриншоты Westy West 1.68 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Westy West 1.68 для AndroidСтатистика   Отзывы о Westy West 1.68 для AndroidОтзывы (0)  
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Westy West – Дикий Запад приглашает желающих провести время с пользой и поохотиться на опасных преступников.

Для начала нужно выбрать, кем вы хотите быть: шерифом, ковбоем, воином или другим персонажем. После прохождения тестовых локаций, вы попадете в город, и ваши приключения начнутся. Изучите объявления о поимке преступников и отправляетесь в опасные путешествия по прериям, пещерам, салунам и другим локациям.

Основные особенности:

  • 15 персонажей на выбор.
  • Зарабатывайте деньги и славу, гоняясь за преступниками.
  • Змеи, ловушки и другие опасности в путешествиях.
  • Посетите самые отдаленные локации и примите участие в опасных заданиях.
  • С низкой репутацией вас будут преследовать шерифы.
Что нового в Westy West 1.68 для Android?
  • Исправлены ошибки
Westy West
Westy West
Westy West
Westy West
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 461
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure
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Отзывы о программе Westy West

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