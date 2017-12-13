VK Messenger для Windows

VK Messenger 3.1.0

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Описание VK Messenger 3.1.0Описание   Скачать VK Messenger 3.1.0СКАЧАТЬ (37,41 Мб) Скриншоты VK Messenger 3.1.0Скриншоты (4)   Статистика VK Messenger 3.1.0Статистика   Отзывы о VK Messenger 3.1.0Отзывы (1)  
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4.26 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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VK Messenger - удобный десктопный мессенджер для обмена сообщениями ВКонтакте. Это официальное приложение от VK, как средство общения для тех, кто не готов отвлекаться на новости, но при этом хочет всегда оставаться на связи.

Создавайте чаты с друзьями и коллегами, обменивайтесь фотографиями и видеороликами, отправляйте документы и записывайте аудиосообщения. Вы сможете заниматься делом и не пропустите важное - сообщения будут всегда под рукой.

В приложении доступна вся функциональность обычных диалогов ВКонтакте.:

  • Сообщения. Общайтесь с друзьями и коллегами.
  • Групповые беседы. Обсуждайте новости компанией до 50 человек.
  • Фотографии. Прикрепляйте до 10 изображений к сообщению.
  • Аудиосообщения. Отправляйте голосовые сообщения.
  • Документы. Загружайте любые файлы размером до 200 МБ.

Для каждого диалога есть отдельное информационное окно, где отображается имя человека, его ник, а также все фотографии, которые вы когда-либо отправляли друг другу. Пользователя можно заблокировать, а также отключить уведомления о новых сообщениях.

Возможности приложения:

  • Обмен текстовыми, голосовыми сообщениями, а также стикерами.
  • Поддержка шифрованной передачи сообщений.
  • Изменение личных данных: номер телефона, электронная почта, пароль, фотография.
  • Настройка приватности.
  • Оповещение о входящих сообщениях и новых приглашениях в беседу. Интеграция с операционной системой позволяет задействовать для этого штатный "Центр уведомлений" Windows.
Скриншоты VK Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 376
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе VK Messenger

Антон про VK Messenger 1.0.0.203 [05-12-2016]

перспективная программа однако функционала, не хватает например недоступен просмотр своей новостной ленты
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