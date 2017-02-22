Lumyer – записывайте видео, делайте фотографии и превращайте их в удивительные произведения искусства. Выражайте свои эмоции с помощью более 100 эффектов, создавайте из фото GIF-анимации и делитесь ими в социальных сетях Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Используя приложение, вы превратите свои селфи в мини-шедевры и сможете загрузить на страницу Facebook прямо из программы.

Вся ваша коллекция фотографий может заметно преобразиться при использовании высококачественных фильтров. В приложении они разделены (зависит от контекста и темы фото) по категориям и количество их постоянно растет.

Удивите своих друзей новыми интерпретациями общих фотографий и выделяйтесь в социальных сетях уникальными профилями.