Lumyer для Android

Lumyer 2.1.4 для Android

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Описание Lumyer 2.1.4 для AndroidОписание   Скачать Lumyer 2.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (91,47 Мб) Скриншоты Lumyer 2.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Lumyer 2.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lumyer 2.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Lumyer – записывайте видео, делайте фотографии и превращайте их в удивительные произведения искусства. Выражайте свои эмоции с помощью более 100 эффектов, создавайте из фото GIF-анимации и делитесь ими в социальных сетях Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Используя приложение, вы превратите свои селфи в мини-шедевры и сможете загрузить на страницу Facebook прямо из программы.

Вся ваша коллекция фотографий может заметно преобразиться при использовании высококачественных фильтров. В приложении они разделены (зависит от контекста и темы фото) по категориям и количество их постоянно растет.

Удивите своих друзей новыми интерпретациями общих фотографий и выделяйтесь в социальных сетях уникальными профилями.

Скриншоты Lumyer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация - Фото

Отзывы о программе Lumyer

Admin

Отзывов о программе Lumyer 2.1.4 для Android пока нет, можете добавить...

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