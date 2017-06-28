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Emoji Keyboard Pro для Android

Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для Android

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Описание Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для AndroidОписание   Скачать Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,14 Мб) Скриншоты Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Emoji Keyboard Pro 4.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Emoji Keyboard Pro – бесплатная клавиатура для Android с широкими возможностями кастомизации. В программе присутствуют большое количество смайликов и более 1000 эмодзи.

Настройки клавиатуры позволяют:

  • Менять дизайн клавиатуры.
  • Изменять фон (можно выбрать собственное изображение из галереи).
  • Выбирать шрифт.
  • Установить HD-обои для рабочего стола.
  • Выбирать звуковое сопровождение при наборе текста.
  • Выбирать язык ввода: Английский, Французский, Немецкий язык, Иврит, Итальянский и др.
  • Использовать автокорректировку текста.
Скриншоты Emoji Keyboard Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 91
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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