Emoji Keyboard Pro 4.2.10 для Android Emoji Keyboard Pro – приложение для замены стандартной клавиатуры с большой коллекцией эмодзи для выражения вашего настроения. Привлекательный дизайн, Ganada IME for Korean 0.9.4 для Android Ganada IME for Korean - экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства Билеты ПДД 2017 2016 6.62 для Android Билеты ПДД 2017 2016 – набор электронных билетов для экзамена ПДД категории ABM A1 B1 в электронном виде. Помимо вопросов, в приложение вы встретите такую полезную

SlideIT Russian Pack 3.0 для Android SlideIT Russian Pack - плагин, добавляющий возможность набора текстов на русском языке с использование экранной клавиатуры SlideIT. После установки плагина перейдите ruKeyboard 1.6.0r88 для Android ruKeyboard — экранная клавиатура для Android-устройств с поддержкой русской и украинской раскладок (йцукен, яшерты, мини, фонет). Поддерживается транслитерация ввода TouchPal Keyboard 6.2.8.2 для Android Эмодзи-клавиатура TouchPal - это более 1000 эмоций, смайликов, мордочек и стикеров, которые будут вам доступны при наборе сообщений на интеллектуальной клавиатуре