Поменяй лицо 2 – фотоприложение предлагает весело провести время за «модернизацией» фотографий друзей и своих собственных изображений.

Если вы всегда хотели поприкалываться над друзьями, приделав им большие уши или смешные прически, то приложение именно для вас. Тут вы сможете изменить практически любую черту лица (глаза, нос, уши), добавить на фото шрамы и татуировки.

На этом возможности программы не заканчиваются: можно трансформировать лица с помощью различных эффектов (ожирение, похудание и др.), менять лица местами, использовать забавный фон (лунные пейзажи, пляжи), добавлять на фотографии надписи и стикеры. Используйте собственные фотографии, импоритруйте из социальных сетей или ищите их прямо в приложении.