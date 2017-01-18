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Поменяй лицо 2 для Android

Поменяй лицо 2 6.0 для Android

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Описание Поменяй лицо 2 6.0 для AndroidОписание   Скачать Поменяй лицо 2 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (28,25 Мб) Скриншоты Поменяй лицо 2 6.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Поменяй лицо 2 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Поменяй лицо 2 6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Поменяй лицо 2 – фотоприложение предлагает весело провести время за «модернизацией» фотографий друзей и своих собственных изображений.

Если вы всегда хотели поприкалываться над друзьями, приделав им большие уши или смешные прически, то приложение именно для вас. Тут вы сможете изменить практически любую черту лица (глаза, нос, уши), добавить на фото шрамы и татуировки.

На этом возможности программы не заканчиваются: можно трансформировать лица с помощью различных эффектов (ожирение, похудание и др.), менять лица местами, использовать забавный фон (лунные пейзажи, пляжи), добавлять на фотографии надписи и стикеры. Используйте собственные фотографии, импоритруйте из социальных сетей или ищите их прямо в приложении.

Скриншоты Поменяй лицо 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 119
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое

Отзывы о программе Поменяй лицо 2

Admin

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