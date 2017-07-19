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Patternator для Android

Patternator 1.8.0 для Android

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Описание Patternator 1.8.0 для AndroidОписание   Скачать Patternator 1.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,08 Мб) Скриншоты Patternator 1.8.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Patternator 1.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Patternator 1.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Patternator – с помощью программы можно создавать узоры, фоны, обои и распечатывать их на чехле для смартфона.

Основные возможности приложения:

  • Огромное количество стикеров, фоновых оттенков и узоров.
  • Создание узоров на основе стикеров или собственных фотографий.
  • Корректировка размера изображения, расстояния между узорами, поворота и другие параметры с помощью встроенного редактора.
  • Возможность сохранять картинки в разрешении Ultra HD.
  • Делитесь изображениями в Instagram, Tumblr, We Heart It и других сервисах.
Скриншоты Patternator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 194
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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Отзывы о программе Patternator

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