PhotoDirector для Android

PhotoDirector 9.1.0 для Android

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Описание PhotoDirector 9.1.0 для AndroidОписание   Скачать PhotoDirector 9.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (70,04 Мб) Скриншоты PhotoDirector 9.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PhotoDirector 9.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PhotoDirector 9.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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PhotoDirector - бесплатный и простой в эксплуатации графический редактор, с помощью которого можно буквально преобразить ваши фотографии, применяя к ним различные эффекты и фильтры.

Содержит большое количество инструментов, способных обрабатывать фотографии «на лету». Предлагает пользователю возможность управления цветом, яркостью, освещенностью, экспозицией и контрастом, коррекции баланса белого, индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.

Ключевые особенности PhotoDirector:

  • Обработка фотографий «на лету».
  • Эффективные и простые инструменты для обработки снимков
  • Индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.
  • Быстрая коррекция Баланса белого для улучшенной цветопередачи
  • Настройка яркости, освещенности, экспозиции и контраста.
  • Возможности глобального и локального применения эффектов.
  • Создание из фотографий ярких коллажей.
  • Умное удаление объектов.
  • Добавление и настройка HDR эффектов для создания контрастных пейзажей и ландшафтов.
  • Более 40 шаблонов.
  • Инструменты для работы с портретными снимками (Гладкая кожа, устранение эффекта красных глаз и пр.).
  • Наличие более 15 рамок.
  • Возможность делать снимки камерой непосредственно в приложение и добавлять снимки из галереи.
  • Использование отредактированных изображений в качестве обоев рабочего стола.
  • Возможность поделиться результатом с близкими, друзьями и подписчиками в Facebook, Twitter, Flickr и пр.
Что нового в PhotoDirector 9.1.0 для Android?
  • Новая функция: с легкостью смешивайте изображения для создания эффектных композиций!
PhotoDirector
PhotoDirector
PhotoDirector
PhotoDirector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе PhotoDirector

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