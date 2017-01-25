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5 Citymapper - отличное транспортное приложение для мобильных iOS-устройств, которое предлагает маршруты с учётом всех видов транспорта (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, велопрокат, такси). Кроме этого программа информирует пользователя о прибытии автобусов онлайн, включает в себя расписание электричек, а также сообщает о наличии сбоев в метро. Охватывает весь транспорт Москвы и Санкт-Петербурга (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, маршрутки, велопрокат, такси (Uber) и пр.). Основные возможности Citymapper: поддержка большого количества городов, включая Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Рим, Нью-Йорк, Сидней, Мехико, Сингапур, Гонконг, Сеул и др.;

все возможные маршруты на общественном транспорте, пешком, на велосипеде и такси;

интеграция с Uber;

время прибытия, обновляемое онлайн;

пошаговая инструкция для каждого маршрута;

подсказки на каждом шаге вашего пути;

онлайн прогноз времени ожидания транспорта на остановке;

информация о входах и выходах метро;

подсказки о том, какая часть поезда будет ближе к выходу/переходу метро;

отображение текущей остановки на маршруте;

будильник «Пора выходить», чтобы вы не пропустили свою остановку;

отправка своего местоположениея друзьям или семье;

возможность делиться маршрутом, чтобы помочь найти дорогу близкому человеку. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Citymapper для Android