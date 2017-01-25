Программы для iOS » Навигация, GPS » Карты » Citymapper 6.10 для iPhone, iPad
Citymapper для iOS

Citymapper 6.10 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Citymapper 6.10 для iPhone, iPadОписание   Скачать Citymapper 6.10 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (160 Мб) Скриншоты Citymapper 6.10 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Citymapper 6.10 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Citymapper 6.10 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Citymapper - отличное транспортное приложение для мобильных iOS-устройств, которое предлагает маршруты с учётом всех видов транспорта (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, велопрокат, такси). Кроме этого программа информирует пользователя о прибытии автобусов онлайн, включает в себя расписание электричек, а также сообщает о наличии сбоев в метро. Охватывает весь транспорт Москвы и Санкт-Петербурга (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, маршрутки, велопрокат, такси (Uber) и пр.).

Основные возможности Citymapper:

  • поддержка большого количества городов, включая Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Рим, Нью-Йорк, Сидней, Мехико, Сингапур, Гонконг, Сеул и др.;
  • все возможные маршруты на общественном транспорте, пешком, на велосипеде и такси;
  • интеграция с Uber;
  • время прибытия, обновляемое онлайн;
  • пошаговая инструкция для каждого маршрута;
  • подсказки на каждом шаге вашего пути;
  • онлайн прогноз времени ожидания транспорта на остановке;
  • информация о входах и выходах метро;
  • подсказки о том, какая часть поезда будет ближе к выходу/переходу метро;
  • отображение текущей остановки на маршруте;
  • будильник «Пора выходить», чтобы вы не пропустили свою остановку;
  • отправка своего местоположениея друзьям или семье;
  • возможность делиться маршрутом, чтобы помочь найти дорогу близкому человеку.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Citymapper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путеводители

Отзывы о программе Citymapper

Admin

Отзывов о программе Citymapper 6.10 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 