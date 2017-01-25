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Citymapper - отличное транспортное приложение для мобильных iOS-устройств, которое предлагает маршруты с учётом всех видов транспорта (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, велопрокат, такси). Кроме этого программа информирует пользователя о прибытии автобусов онлайн, включает в себя расписание электричек, а также сообщает о наличии сбоев в метро. Охватывает весь транспорт Москвы и Санкт-Петербурга (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, маршрутки, велопрокат, такси (Uber) и пр.).
Основные возможности Citymapper:
- поддержка большого количества городов, включая Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Рим, Нью-Йорк, Сидней, Мехико, Сингапур, Гонконг, Сеул и др.;
- все возможные маршруты на общественном транспорте, пешком, на велосипеде и такси;
- интеграция с Uber;
- время прибытия, обновляемое онлайн;
- пошаговая инструкция для каждого маршрута;
- подсказки на каждом шаге вашего пути;
- онлайн прогноз времени ожидания транспорта на остановке;
- информация о входах и выходах метро;
- подсказки о том, какая часть поезда будет ближе к выходу/переходу метро;
- отображение текущей остановки на маршруте;
- будильник «Пора выходить», чтобы вы не пропустили свою остановку;
- отправка своего местоположениея друзьям или семье;
- возможность делиться маршрутом, чтобы помочь найти дорогу близкому человеку.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app