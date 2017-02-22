Instapaper для Android

Instapaper 4.3.4 для Android

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Описание Instapaper 4.3.4 для AndroidОписание   Скачать Instapaper 4.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (24,29 Мб) Скриншоты Instapaper 4.3.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Instapaper 4.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Instapaper 4.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Instapaper – приложение позволяет сохранять информацию из различных веб-источников и пользоваться ей при отсутствии подключения к интернету. Читайте свои любимые стать и новинки в самолете, вдали от покрытия, в метро или на природе.

В приложении веб-страницы сохраняются только в текстовом режиме. Настройки позволяют изменять шрифт, размер текста, межстрочный интервал и поля. Ночной режим и регулировка яркости повышают удобство чтения при недостаточном освещении.

Сохраненные статьи можно добавлять в существующие папки или создавать их самостоятельно. Сортировка данных происходит по таким параметрам: популярность, дата и длина статьи. На устройстве можно хранить до 500 статей или воспользоваться сервером Instapaper для неограниченного хранения контента.

Скриншоты Instapaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - другое

Отзывы о программе Instapaper

Admin

Отзывов о программе Instapaper 4.3.4 для Android пока нет, можете добавить...

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