Instapaper – приложение позволяет сохранять информацию из различных веб-источников и пользоваться ей при отсутствии подключения к интернету. Читайте свои любимые стать и новинки в самолете, вдали от покрытия, в метро или на природе.

В приложении веб-страницы сохраняются только в текстовом режиме. Настройки позволяют изменять шрифт, размер текста, межстрочный интервал и поля. Ночной режим и регулировка яркости повышают удобство чтения при недостаточном освещении.

Сохраненные статьи можно добавлять в существующие папки или создавать их самостоятельно. Сортировка данных происходит по таким параметрам: популярность, дата и длина статьи. На устройстве можно хранить до 500 статей или воспользоваться сервером Instapaper для неограниченного хранения контента.