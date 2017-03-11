VMware Workstation - программа позволяет запускать на компьютере одновременно несколько операционных систем. Приложение эмулирует самостоятельный компьютер и позволяет работать с ним как с обычной системой, ставить операционные системы и приложения. Полезность пакета заключается в возможности тестирования различного программного обеспечение под различными операционными системами, при этом, не вредя текущей ОС, установленной на компьютере. Существенно упрощает жизнь разработчикам кросс-платформенных приложений и любителям поработать с новыми операционными системами. Позволяет организовывать сеть между виртуальными машинами, а так же взаимодействовать с внешними устройствами. В VMware Workstation реализована поддержка 64-битных гостевых операционных систем FreeBSD, Linux и Windows, а также Solaris x86. Таким образом, тестеры и разработчики смогут одновременно запускать 32-битные и 64-битные операционные системы на одном и том же оборудовании. Продукт оптимизирован для профессионального использования и обеспечивает полномасштабную и одновременную эксплуатацию нескольких сетевых операционных систем (включая Linux, Novell NetWare, NetWare, Solaris x86 и Windows) на одном компьютере.

Отзывы о программе VMware Workstation Иннокентий У меня программа совсем не хочет видеть Linux Mint ни в коем случае. Очень частые баги с линуксом виртуальная машина просто зависает а с Windows на этой программе просто нет проблем. Я выбираю в virtualbox потому что он бесплатный и проблем с Linux не наблюдается

| 2 | Ответить Женя Спасибо за статью . Ето очень долгая песня с установкой Mac OS вот ещё рекомандую http://texnikal.ru там пытался

1 | 18 | Ответить Даниил Случайно выключил некоректно (просто закрыл окно программы), после этого комп вообще перестал работать. Пришлось воспользоваться восстановлением системы.

| 7 | Ответить stepanov1@online.ua (Ники Даниил Какой компьютер? Виртуальный?

1 | 1 | Ответить Саша Даниил А мне windows переустанавливать пришлось

| | Ответить KaKTuS Не могу к интернету подключиться

Подскажите как её к сети подключить?

1 | 11 | Ответить Harebo Вот простая инструкция в картинках как установить ос в VMware Workstation

http://harebo.500mb.net/VirtuaOS.htm

2 | 18 | Ответить Читать все отзывы (31) / Добавить отзыв