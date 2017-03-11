VMware Workstation - программа позволяет запускать на компьютере одновременно несколько операционных систем. Приложение эмулирует самостоятельный компьютер и позволяет работать с ним как с обычной системой, ставить операционные системы и приложения. Полезность пакета заключается в возможности тестирования различного программного обеспечение под различными операционными системами, при этом, не вредя текущей ОС, установленной на компьютере. Существенно упрощает жизнь разработчикам кросс-платформенных приложений и любителям поработать с новыми операционными системами. Позволяет организовывать сеть между виртуальными машинами, а так же взаимодействовать с внешними устройствами.
В VMware Workstation реализована поддержка 64-битных гостевых операционных систем FreeBSD, Linux и Windows, а также Solaris x86. Таким образом, тестеры и разработчики смогут одновременно запускать 32-битные и 64-битные операционные системы на одном и том же оборудовании.
Продукт оптимизирован для профессионального использования и обеспечивает полномасштабную и одновременную эксплуатацию нескольких сетевых операционных систем (включая Linux, Novell NetWare, NetWare, Solaris x86 и Windows) на одном компьютере.
Иннокентий про VMware Workstation 12.1.0 Build 3272444 [14-04-2016]
У меня программа совсем не хочет видеть Linux Mint ни в коем случае. Очень частые баги с линуксом виртуальная машина просто зависает а с Windows на этой программе просто нет проблем. Я выбираю в virtualbox потому что он бесплатный и проблем с Linux не наблюдается | 2 | Ответить
Женя про VMware Workstation 8.0.4 Build 744019 [29-06-2012]
Спасибо за статью . Ето очень долгая песня с установкой Mac OS вот ещё рекомандую http://texnikal.ru там пытался 1 | 18 | Ответить
Даниил про VMware Workstation 8.0.2 Build 591240 [14-04-2012]
Случайно выключил некоректно (просто закрыл окно программы), после этого комп вообще перестал работать. Пришлось воспользоваться восстановлением системы. | 7 | Ответить
stepanov1@online.ua (Ники в ответ Даниил про VMware Workstation 10.0.3 Build 1895310 [18-10-2014]