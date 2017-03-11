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VMware Workstation для Windows

VMware Workstation 12.5.3 build 5115892

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Описание VMware Workstation 12.5.3 build 5115892Описание   Скачать VMware Workstation 12.5.3 build 5115892СКАЧАТЬ (400,51 Мб) Скриншоты VMware Workstation 12.5.3 build 5115892Скриншоты (4)   Статистика VMware Workstation 12.5.3 build 5115892Статистика   Отзывы о VMware Workstation 12.5.3 build 5115892Отзывы (31)  
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4.42 из 5, всего оценок - 147
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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VMware Workstation - программа позволяет запускать на компьютере одновременно несколько операционных систем. Приложение эмулирует самостоятельный компьютер и позволяет работать с ним как с обычной системой, ставить операционные системы и приложения. Полезность пакета заключается в возможности тестирования различного программного обеспечение под различными операционными системами, при этом, не вредя текущей ОС, установленной на компьютере. Существенно упрощает жизнь разработчикам кросс-платформенных приложений и любителям поработать с новыми операционными системами. Позволяет организовывать сеть между виртуальными машинами, а так же взаимодействовать с внешними устройствами.

В VMware Workstation реализована поддержка 64-битных гостевых операционных систем FreeBSD, Linux и Windows, а также Solaris x86. Таким образом, тестеры и разработчики смогут одновременно запускать 32-битные и 64-битные операционные системы на одном и том же оборудовании.

Продукт оптимизирован для профессионального использования и обеспечивает полномасштабную и одновременную эксплуатацию нескольких сетевых операционных систем (включая Linux, Novell NetWare, NetWare, Solaris x86 и Windows) на одном компьютере.

Что нового в VMware Workstation 12.5.3 build 5115892?
  • Исправлены ошибки
  • Обновления безопасности
  • Улучшения производительности
Скриншоты VMware Workstation:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $189.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 163 252
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе VMware Workstation

Иннокентий про VMware Workstation 12.1.0 Build 3272444 [14-04-2016]

У меня программа совсем не хочет видеть Linux Mint ни в коем случае. Очень частые баги с линуксом виртуальная машина просто зависает а с Windows на этой программе просто нет проблем. Я выбираю в virtualbox потому что он бесплатный и проблем с Linux не наблюдается
| 2 | Ответить

Женя про VMware Workstation 8.0.4 Build 744019 [29-06-2012]

Спасибо за статью . Ето очень долгая песня с установкой Mac OS вот ещё рекомандую http://texnikal.ru там пытался
1 | 18 | Ответить

Даниил про VMware Workstation 8.0.2 Build 591240 [14-04-2012]

Случайно выключил некоректно (просто закрыл окно программы), после этого комп вообще перестал работать. Пришлось воспользоваться восстановлением системы.
| 7 | Ответить

stepanov1@online.ua (Ники в ответ Даниил про VMware Workstation 10.0.3 Build 1895310 [18-10-2014]

Какой компьютер? Виртуальный?
1 | 1 | Ответить

Саша в ответ Даниил про VMware Workstation 12.1.1 Build 3770994 [14-05-2016]

А мне windows переустанавливать пришлось
| | Ответить

KaKTuS про VMware Workstation 8.0.2 Build 591240 [03-04-2012]

Не могу к интернету подключиться
Подскажите как её к сети подключить?
1 | 11 | Ответить

Harebo про VMware Workstation 8.0.1 Build 528992 [31-01-2012]

Вот простая инструкция в картинках как установить ос в VMware Workstation
http://harebo.500mb.net/VirtuaOS.htm
2 | 18 | Ответить

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