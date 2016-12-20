Gboard – Google Клавиатура – корпорация Google постоянно расширяет ассортимент приложений на Android и регулярно его улучшает. Исключением не стала и стандартная клавиатура Google.
Приложение вобрало в себя множество инновационных решений и предлагает пользователю:
- Непрерывный ввод текста одним пальцем.
- Голосовой ввод текста.
- Возможность находить в Google и отправлять информацию друзьям о местоположении, погоде, фото и видео, любые ссылки и др.
- Находить и отправлять смайлики.
- Находить и делиться GIF-файлами.
- Поддержку более 120 языков с автокоррекцией текста.
Помимо этого, у клавиатуры есть еще несколько достоинств. Например, новые записи добавляются в словарь автоматически и долгим нажатием на подсказку слово можно удалить из словаря. Для перемещения курсора, нужно провести по клавише ПРОБЕЛ, для удаления нескольких слов нужно провести влево по клавише удаления, в настройках можно дополнительно выбрать параметры, необходимые пользователю для комфортной и удобной работы.