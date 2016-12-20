Gboard 6.0.69.142176780 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 24,46 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 3.00 из 5

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5 Gboard – Google Клавиатура – корпорация Google постоянно расширяет ассортимент приложений на Android и регулярно его улучшает. Исключением не стала и стандартная клавиатура Google. Приложение вобрало в себя множество инновационных решений и предлагает пользователю: Непрерывный ввод текста одним пальцем.

Голосовой ввод текста.

Возможность находить в Google и отправлять информацию друзьям о местоположении, погоде, фото и видео, любые ссылки и др.

Находить и отправлять смайлики.

Находить и делиться GIF-файлами.

Поддержку более 120 языков с автокоррекцией текста. Помимо этого, у клавиатуры есть еще несколько достоинств. Например, новые записи добавляются в словарь автоматически и долгим нажатием на подсказку слово можно удалить из словаря. Для перемещения курсора, нужно провести по клавише ПРОБЕЛ, для удаления нескольких слов нужно провести влево по клавише удаления, в настройках можно дополнительно выбрать параметры, необходимые пользователю для комфортной и удобной работы. Gboard для iOS Скриншоты Gboard: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 25 Разработчик Google Последнее обновление 20.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе Gboard Admin Отзывов о программе Gboard 6.0.69.142176780 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости