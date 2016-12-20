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Gboard для Android

Gboard 6.0.69.142176780 для Android

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Описание Gboard 6.0.69.142176780 для AndroidОписание   Скачать Gboard 6.0.69.142176780 для AndroidСКАЧАТЬ (24,46 Мб) Скриншоты Gboard 6.0.69.142176780 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Gboard 6.0.69.142176780 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gboard 6.0.69.142176780 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Gboard – Google Клавиатура – корпорация Google постоянно расширяет ассортимент приложений на Android и регулярно его улучшает. Исключением не стала и стандартная клавиатура Google.

Приложение вобрало в себя множество инновационных решений и предлагает пользователю:

  • Непрерывный ввод текста одним пальцем.
  • Голосовой ввод текста.
  • Возможность находить в Google и отправлять информацию друзьям о местоположении, погоде, фото и видео, любые ссылки и др.
  • Находить и отправлять смайлики.
  • Находить и делиться GIF-файлами.
  • Поддержку более 120 языков с автокоррекцией текста.

Помимо этого, у клавиатуры есть еще несколько достоинств. Например, новые записи добавляются в словарь автоматически и долгим нажатием на подсказку слово можно удалить из словаря. Для перемещения курсора, нужно провести по клавише ПРОБЕЛ, для удаления нескольких слов нужно провести влево по клавише удаления, в настройках можно дополнительно выбрать параметры, необходимые пользователю для комфортной и удобной работы.

Скриншоты Gboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 25
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Gboard

Admin

Отзывов о программе Gboard 6.0.69.142176780 для Android пока нет, можете добавить...

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