Баклан - удобный SIP телефон для звонков по всему миру за небольшую плату. Кроме того с помощью программы вы можете общаться совершенно свободно с другими пользователями этого приложения.

Баклан основан на известном приложении Linphone с некоторыми изменениями в плане удобства использования, и использует для связи протокол SIP, являющийся открытым стандартом для Интернет коммуникаций, и может использоваться с любым оператором интернет телефонии, включая собственный сервис Baklan SIP Communications.

Основные возможности приложения:

Высокачественный звук с использование широкополосных кодеков Opus и SILK. Вы можете протестировать качество звука, набрав один из бесплатных номеров 00400 - 00409 и прослушать вещание одной из интернет радиостанций.

Эхоподавление.

Защита от прослушивания с использованием протоколов шифрования TLS и SRTP

Сетевой статус пользователя по протоколу SIP SIMPLE

Интуитивный пользовательский интерфейс.

Список контактов, интегрированный с телефонной книгой.

История звонков.

Биллинговая информация по звонкам, доступная непосредственно в приложении, включая тарифы, начисления за звонки и платежи. А также отображение тарифа и стоимости вызова в реальном времени во время разговора.

Пополнение счета через Google Play.

Помощник создания учетной записи для создания новой учетной записи или восстановления существующей учетной записи и сохранения этих параметров в настройках приложения.

Отладка приложения с записью сообщений в журнал отладки

Работает с любым провайдером IP телефонии

Примечание! Сразу после создания учетной записи вы получите бесплатный бонус 0.5 у.е. на свой счет для совершения тестовых звонков.