Баклан - удобный SIP телефон для звонков по всему миру за небольшую плату. Кроме того с помощью программы вы можете общаться совершенно свободно с другими пользователями этого приложения.
Баклан основан на известном приложении Linphone с некоторыми изменениями в плане удобства использования, и использует для связи протокол SIP, являющийся открытым стандартом для Интернет коммуникаций, и может использоваться с любым оператором интернет телефонии, включая собственный сервис Baklan SIP Communications.
Основные возможности приложения:
- Высокачественный звук с использование широкополосных кодеков Opus и SILK. Вы можете протестировать качество звука, набрав один из бесплатных номеров 00400 - 00409 и прослушать вещание одной из интернет радиостанций.
- Эхоподавление.
- Защита от прослушивания с использованием протоколов шифрования TLS и SRTP
- Сетевой статус пользователя по протоколу SIP SIMPLE
- Интуитивный пользовательский интерфейс.
- Список контактов, интегрированный с телефонной книгой.
- История звонков.
- Биллинговая информация по звонкам, доступная непосредственно в приложении, включая тарифы, начисления за звонки и платежи. А также отображение тарифа и стоимости вызова в реальном времени во время разговора.
- Пополнение счета через Google Play.
- Помощник создания учетной записи для создания новой учетной записи или восстановления существующей учетной записи и сохранения этих параметров в настройках приложения.
- Отладка приложения с записью сообщений в журнал отладки
- Работает с любым провайдером IP телефонии
Примечание! Сразу после создания учетной записи вы получите бесплатный бонус 0.5 у.е. на свой счет для совершения тестовых звонков.