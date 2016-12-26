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Баклан для Android

Баклан 1.4.1 для Android

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Описание Баклан 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Баклан 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (14,34 Мб) Скриншоты Баклан 1.4.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Баклан 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Баклан 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Баклан - удобный SIP телефон для звонков по всему миру за небольшую плату. Кроме того с помощью программы вы можете общаться совершенно свободно с другими пользователями этого приложения.

Баклан основан на известном приложении Linphone с некоторыми изменениями в плане удобства использования, и использует для связи протокол SIP, являющийся открытым стандартом для Интернет коммуникаций, и может использоваться с любым оператором интернет телефонии, включая собственный сервис Baklan SIP Communications.

Основные возможности приложения:

  • Высокачественный звук с использование широкополосных кодеков Opus и SILK. Вы можете протестировать качество звука, набрав один из бесплатных номеров 00400 - 00409 и прослушать вещание одной из интернет радиостанций.
  • Эхоподавление.
  • Защита от прослушивания с использованием протоколов шифрования TLS и SRTP
  • Сетевой статус пользователя по протоколу SIP SIMPLE
  • Интуитивный пользовательский интерфейс.
  • Список контактов, интегрированный с телефонной книгой.
  • История звонков.
  • Биллинговая информация по звонкам, доступная непосредственно в приложении, включая тарифы, начисления за звонки и платежи. А также отображение тарифа и стоимости вызова в реальном времени во время разговора.
  • Пополнение счета через Google Play.
  • Помощник создания учетной записи для создания новой учетной записи или восстановления существующей учетной записи и сохранения этих параметров в настройках приложения.
  • Отладка приложения с записью сообщений в журнал отладки
  • Работает с любым провайдером IP телефонии

Примечание! Сразу после создания учетной записи вы получите бесплатный бонус 0.5 у.е. на свой счет для совершения тестовых звонков.

Что нового в Баклан 1.4.1 для Android?
  • Пополнение счета через Google Play
  • Помощник создания произвольного SIP аккаунта для работы с любой АТС
  • Исправление ошибок
Скриншоты Баклан:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM

Отзывы о программе Баклан

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