Google Meet для Android

Скачать Google Meet 2020.10.18.338565675.ReleaseСКАЧАТЬ
Google Meet 2020.10.18.338565675.ReleaseОписание
Отзывы о Google Meet 2020.10.18.338565675.ReleaseОтзывы
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Google Meet - простой и удобный инструмент от Google для проведения видеовстреч в высоком качестве, благодаря которому можно общаться и организовывать совместную работу с коллегами и партнерами, где бы вы ни находились.

Доступны групповые конференции в HD-качестве (до 250 участников), присутствуют субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google, интеграция с календарем и многое другое.

Основные возможности Google Meet:

  • Видеовстречи в HD-качестве (до 250 участников).
  • Субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google.
  • Удобный доступ по ссылке – как с компьютера, так и с мобильного устройства.
  • Возможность присоединиться к разговору с помощью телефона: каждой видеовстрече присваивается международный номер, по которому можно позвонить.
  • Интеграция с Календарем: планируйте встречи, просматривайте повестку мероприятия и прикрепленные к нему файлы, не выходя из видеовстречи Meet.
Google Meet скриншот № 1
Google Meet скриншот № 2
Google Meet скриншот № 3
Google Meet скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2020.10.18.338565675.Release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):0 / 332 | Статистика
Размер:17,38 Мб
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Отзывы о программе Google Meet

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