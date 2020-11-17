Google Meet для Android
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Google Meet - простой и удобный инструмент от Google для проведения видеовстреч в высоком качестве, благодаря которому можно общаться и организовывать совместную работу с коллегами и партнерами, где бы вы ни находились.
Доступны групповые конференции в HD-качестве (до 250 участников), присутствуют субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google, интеграция с календарем и многое другое.
Основные возможности Google Meet:
- Видеовстречи в HD-качестве (до 250 участников).
- Субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google.
- Удобный доступ по ссылке – как с компьютера, так и с мобильного устройства.
- Возможность присоединиться к разговору с помощью телефона: каждой видеовстрече присваивается международный номер, по которому можно позвонить.
- Интеграция с Календарем: планируйте встречи, просматривайте повестку мероприятия и прикрепленные к нему файлы, не выходя из видеовстречи Meet.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020.10.18.338565675.Release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 332 | Статистика
|Размер:
|17,38 Мб
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