Google Meet - простой и удобный инструмент от Google для проведения видеовстреч в высоком качестве, благодаря которому можно общаться и организовывать совместную работу с коллегами и партнерами, где бы вы ни находились.

Доступны групповые конференции в HD-качестве (до 250 участников), присутствуют субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google, интеграция с календарем и многое другое.

Основные возможности Google Meet: