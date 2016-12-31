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Threes! для Android

Threes! 1.3.7 для Android

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Описание Threes! 1.3.7 для AndroidОписание   Скачать Threes! 1.3.7 для AndroidСКАЧАТЬ (49,42 Мб) Скриншоты Threes! 1.3.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Threes! 1.3.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Threes! 1.3.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Threes! – простая с виду головоломка требует серьезного подхода и полной сосредоточенности.

На игровом поле, размером 4х4 появляются фишки с цифрами. Фишки необходимо объединять, но по определенным правилам. Объединять можно цифры 1 и 2, из них получается тройка, в остальных случаях объединяются фишки только с одинаковыми цифрами. Из двух троек получается одна шестерка, из двух шестерок получается одна двенадцать и так далее.

Вы проиграете, если все игровое поле будет заполнено фишками. Особенностью игры является такой факт, что при правильной стратегии, она никогда не закончится и представляет собой бесконечное испытание.  

Скриншоты Threes!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Threes!

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