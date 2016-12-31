Threes! – простая с виду головоломка требует серьезного подхода и полной сосредоточенности.

На игровом поле, размером 4х4 появляются фишки с цифрами. Фишки необходимо объединять, но по определенным правилам. Объединять можно цифры 1 и 2, из них получается тройка, в остальных случаях объединяются фишки только с одинаковыми цифрами. Из двух троек получается одна шестерка, из двух шестерок получается одна двенадцать и так далее.

Вы проиграете, если все игровое поле будет заполнено фишками. Особенностью игры является такой факт, что при правильной стратегии, она никогда не закончится и представляет собой бесконечное испытание.