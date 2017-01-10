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Steam Cleaner для Windows

Steam Cleaner 2.3

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Описание Steam Cleaner 2.3Описание   Скачать Steam Cleaner 2.3СКАЧАТЬ (2,79 Мб) Скриншоты Steam Cleaner 2.3Скриншоты (1)   Статистика Steam Cleaner 2.3Статистика   Отзывы о Steam Cleaner 2.3Отзывы (0)  
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Steam Cleaner - полезное приложение для геймеров, с помощью которого можно освободить место на диске, удаляя ненужные файлы инсталляций в Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GoG и Nexon. К таким файлам относятся инсталляторы дополнительного ПО (DirectX, Microsoft Visual C++  Redistributables и т.д.).

После запуска утилита автоматически производит поиск игр на ПК и удаляет ненужные более файлы из инсталляторов игр Steam, Origin, GoG и пр., благодаря чему можно освободить гигабайты дискового пространства буквально за несколько секунд. Программа проста в использовании и не содержит никаких настроек.

Скриншоты Steam Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Очистка диска

Отзывы о программе Steam Cleaner

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