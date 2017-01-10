Steam Cleaner - полезное приложение для геймеров, с помощью которого можно освободить место на диске, удаляя ненужные файлы инсталляций в Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GoG и Nexon. К таким файлам относятся инсталляторы дополнительного ПО (DirectX, Microsoft Visual C++ Redistributables и т.д.).

После запуска утилита автоматически производит поиск игр на ПК и удаляет ненужные более файлы из инсталляторов игр Steam, Origin, GoG и пр., благодаря чему можно освободить гигабайты дискового пространства буквально за несколько секунд. Программа проста в использовании и не содержит никаких настроек.