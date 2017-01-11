Игры разума – увлекательная головоломка для тех, кто любит решать загадки, задачки, ребусы и головоломки, а также тех кто использует любую возможность, чтобы поупражняться в логике и математике. Игра представляет собой набор захватывающих головоломок, разной степени сложности (на данный момент 17 различных типов головоломок и 180 уровней).

Некоторые из них известны каждому из нас с детства – это варианты игры реверси, шахматные задачи, пятнашки. А некоторые являются усовершенствованной комбинацией двух игр, как, например, в случае с морским боем или судоку. Каждая головоломка имеет несколько уровней. Некоторые уровни отличаются друг от друга лишь степенью сложности. А некоторые – поставленной перед игроком задачей.

Ключевые особенности: