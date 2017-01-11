Программы для Android » Игры » Головоломки » Игры Разума 0.6.8c для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Игры Разума для Android

Игры Разума 0.6.8c для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Игры Разума 0.6.8c для AndroidОписание   Скачать Игры Разума 0.6.8c для AndroidСКАЧАТЬ (22,22 Мб) Скриншоты Игры Разума 0.6.8c для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Игры Разума 0.6.8c для AndroidСтатистика   Отзывы о Игры Разума 0.6.8c для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Игры разума – увлекательная головоломка для тех, кто любит решать загадки, задачки, ребусы и головоломки, а также тех кто использует любую возможность, чтобы поупражняться в логике и математике. Игра представляет собой набор захватывающих головоломок, разной степени сложности (на данный момент 17 различных типов головоломок и 180 уровней).

Некоторые из них известны каждому из нас с детства – это варианты игры реверси, шахматные задачи, пятнашки. А некоторые являются усовершенствованной комбинацией двух игр, как, например, в случае с морским боем или судоку. Каждая головоломка имеет несколько уровней. Некоторые уровни отличаются друг от друга лишь степенью сложности. А некоторые – поставленной перед игроком задачей.

Ключевые особенности:

  • 17 различных типов головоломок и 180 уровней.
  • Продуманная последовательность уровней.
  • Хорошая графика.
  • Интригующее звуковое сопровождение.
  • Подойдет как для детей, так и пользователей более старшего возраста.
  • Возможность сохранить и загрузить пройденные уровни.
  • Сброс уровней и многое другое.
Скриншоты Игры Разума:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе Игры Разума

Admin

Отзывов о программе Игры Разума 0.6.8c для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

X-plore

SofaScore

SimCity BuildIt

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

 
 