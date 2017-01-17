FFmpeg - незаметный, но очень важный инструмент для работы с видео и звуком. Представляет собой набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые медиазаписи в различных форматах, а главной задачей является кодирование видео.
Поддерживает широкий спектр видео форматов, может использовать аппаратное ускорение для минимизации времени преобразования. Предлагает свою реализацию видеокодеков, оптимизированную для скорости.
С помощью данных библиотек вы сможете:
конвертировать видео в формат iPod/iPhone
извлечь звуковую дорожку из видео и сохранить в mp3
порезать видео на картинки
переконвертировать формат аудио из ac3 в mp3
склеить два и более видео в один
и многое другое
Особенности:
Максимально быстрое кодирование звука и видео.
Позволяет создавать трансляции в Интернете.
Состоит из следующих компонентов:
ffmpeg - утилита командной строки для конвертирования видео файла из одного формата в другой. С её помощью можно также захватывать видео в реальном времени с TV-карты.
ffserver - HTTP-потоковый сервер для видео- или радиовещания.
ffplay - простой медиаплеер, основанный на SDL и библиотеках FFmpeg.
libavcodec - библиотека со всеми аудио/видеокодеками.
libavformat - библиотека с мультиплексорами и демультиплексорами для различных аудио- и видеоформатов.
libavutil - библиотека со стандартными общими подпрограммами для различных компонентов ffmpeg. Включает Adler-32, CRC, MD5, SHA1, LZO-декомпрессор, Base64-кодер/декодер, DES-шифровальщик/расшифровщик, RC4-шифровальщик/расшифровщик и AES-шифровальщик/расшифровщик.
libpostproc - библиотека стандартных подпрограмм обработки видео.
libswscale - библиотека для масштабирования видео.
libavfilter - замена vhook, которая позволяет изменять видеопоток между декодером и кодером «на лету».