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FFmpeg для Windows

FFmpeg 20170116

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Описание FFmpeg 20170116Описание   Скачать FFmpeg 20170116СКАЧАТЬ (40,63 Мб) Скриншоты FFmpeg 20170116Скриншоты (1)   Статистика FFmpeg 20170116Статистика   Отзывы о FFmpeg 20170116Отзывы (0)  
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FFmpeg - незаметный, но очень важный инструмент для работы с видео и звуком. Представляет собой набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые медиазаписи в различных форматах, а главной задачей является кодирование видео.

Поддерживает широкий спектр видео форматов, может использовать аппаратное ускорение для минимизации времени преобразования. Предлагает свою реализацию видеокодеков, оптимизированную для скорости.

С помощью данных библиотек вы сможете:

  • конвертировать видео в формат iPod/iPhone
  • извлечь звуковую дорожку из видео и сохранить в mp3
  • порезать видео на картинки
  • переконвертировать формат аудио из ac3 в mp3
  • склеить два и более видео в один
  • и многое другое

Особенности:

  • Максимально быстрое кодирование звука и видео. 
  • Позволяет создавать трансляции в Интернете.
  • Состоит из следующих компонентов:
    • ffmpeg - утилита командной строки для конвертирования видео файла из одного формата в другой. С её помощью можно также захватывать видео в реальном времени с TV-карты.
    • ffserver - HTTP-потоковый сервер для видео- или радиовещания.
    • ffplay - простой медиаплеер, основанный на SDL и библиотеках FFmpeg.
    • libavcodec - библиотека со всеми аудио/видеокодеками.
    • libavformat - библиотека с мультиплексорами и демультиплексорами для различных аудио- и видеоформатов.
    • libavutil - библиотека со стандартными общими подпрограммами для различных компонентов ffmpeg. Включает Adler-32, CRC, MD5, SHA1, LZO-декомпрессор, Base64-кодер/декодер, DES-шифровальщик/расшифровщик, RC4-шифровальщик/расшифровщик и AES-шифровальщик/расшифровщик.
    • libpostproc - библиотека стандартных подпрограмм обработки видео.
    • libswscale - библиотека для масштабирования видео.
    • libavfilter - замена vhook, которая позволяет изменять видеопоток между декодером и кодером «на лету».
Скриншоты FFmpeg:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры

Отзывы о программе FFmpeg

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