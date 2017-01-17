FFmpeg 20170116 Описание СКАЧАТЬ ( 40,63 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 FFmpeg - незаметный, но очень важный инструмент для работы с видео и звуком. Представляет собой набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые медиазаписи в различных форматах, а главной задачей является кодирование видео. Поддерживает широкий спектр видео форматов, может использовать аппаратное ускорение для минимизации времени преобразования. Предлагает свою реализацию видеокодеков, оптимизированную для скорости. С помощью данных библиотек вы сможете: конвертировать видео в формат iPod/iPhone

извлечь звуковую дорожку из видео и сохранить в mp3

порезать видео на картинки

переконвертировать формат аудио из ac3 в mp3

склеить два и более видео в один

и многое другое Особенности: Максимально быстрое кодирование звука и видео.

Позволяет создавать трансляции в Интернете.

Состоит из следующих компонентов: ffmpeg - утилита командной строки для конвертирования видео файла из одного формата в другой. С её помощью можно также захватывать видео в реальном времени с TV-карты. ffserver - HTTP-потоковый сервер для видео- или радиовещания. ffplay - простой медиаплеер, основанный на SDL и библиотеках FFmpeg. libavcodec - библиотека со всеми аудио/видеокодеками. libavformat - библиотека с мультиплексорами и демультиплексорами для различных аудио- и видеоформатов. libavutil - библиотека со стандартными общими подпрограммами для различных компонентов ffmpeg. Включает Adler-32, CRC, MD5, SHA1, LZO-декомпрессор, Base64-кодер/декодер, DES-шифровальщик/расшифровщик, RC4-шифровальщик/расшифровщик и AES-шифровальщик/расшифровщик. libpostproc - библиотека стандартных подпрограмм обработки видео. libswscale - библиотека для масштабирования видео. libavfilter - замена vhook, которая позволяет изменять видеопоток между декодером и кодером «на лету».

Скриншоты FFmpeg: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик FFmpeg Developers Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Кодеки, декодеры - Кодеки, декодеры Отзывы о программе FFmpeg Admin Отзывов о программе FFmpeg 20170116 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости