Отзывы о программе x264 Video Codec

264 Эта шляпа не устанавливается, сами любитесь с вашей строкой и битыми ссылками. Поставьте на сайт человеческую версию с инсталятором

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Snem 264 Скачал, поставил!

Проблем не заметил!

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Sergey Смотрю моя ссылка устарела(Хорошая была ветка по консольным программам). Смотрите здесь русский FAQ:

https://skydrive.live.com/?cid=2f9184e84940880e&id=2F9184E84940880E!108

К сожалению руководство по командной строке(консоли) здесь не поместится.



Кстати кодек на многих тестах(http://compression.ru/video/index_ru.htm) признан лучшим.

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Иван Данной темы на форуме, указанном этим негодяем нет, ее не найдут даже зарегистрированные

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Mel > Подробнее на: http://www.wizardfox.net/showthread.php/20046-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B(CLI)-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE



Это особенно "полезно" для тех кто не зарегистрирован на этом форуме. (разжовываю: для не регистрированных там открывается головная ветка тем всего форума, а не данная темка где-то в глубине т.е. обискаться в форуме...)

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