x264 Video Codec для Windows
|Оценка:
|4.08/5 голосов - 63
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|r3101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VideoLAN
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|23 / 146 497 | Статистика
|Размер:
|17,03 Мб
x264 Video Codec - кодек с открытым исходным кодом, ориентированный на сжатие/кодирование видео в формат H.264/AVC.
Данный кодек создается как альтернатива DivX, MPEG-4 и другим видео кодекам. Отличается очень высоким качеством и степенью сжатия видео.
- Leimings x264 GUI - графический интерфейс пользователя для кодека x264 Video Codec
K-Lite Codec Pack - универсальный "must have" набор кодеков, фильтров и инструментов для...
HEVC Video Extensions 2.0.51121
Утилита, добавляющая возможность воспроизведения HEVC (High Efficiency Video Codec, H.265) на устройствах с...
Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и...
Media Player Classic-Black Edition 1.6.4
Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента...
Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и...
x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в...
Отзывы о программе x264 Video Codec
264 про x264 Video Codec r3000 [26-09-2020]
Эта шляпа не устанавливается, сами любитесь с вашей строкой и битыми ссылками. Поставьте на сайт человеческую версию с инсталятором
2 | 3 | Ответить
Snem в ответ 264 про x264 Video Codec r3000 [27-09-2020]
Sergey про x264 Video Codec r2334 [07-06-2013]
Смотрю моя ссылка устарела(Хорошая была ветка по консольным программам). Смотрите здесь русский FAQ:
https://skydrive.live.com/?cid=2f9184e84940880e&id=2F9184E84940880E!108
К сожалению руководство по командной строке(консоли) здесь не поместится.
Кстати кодек на многих тестах(http://compression.ru/video/index_ru.htm) признан лучшим.
3 | 12 | Ответить
Иван про x264 Video Codec r2245 [20-02-2013]
Данной темы на форуме, указанном этим негодяем нет, ее не найдут даже зарегистрированные
2 | 5 | Ответить
Mel про x264 Video Codec r2245 [17-01-2013]
> Подробнее на: http://www.wizardfox.net/showthread.php/20046-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B(CLI)-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE
Это особенно "полезно" для тех кто не зарегистрирован на этом форуме. (разжовываю: для не регистрированных там открывается головная ветка тем всего форума, а не данная темка где-то в глубине т.е. обискаться в форуме...)
2 | 5 | Ответить
x264 про x264 Video Codec r2216 [27-12-2012]
Костя, ты идиот. Это не инсталлятор, а готовое приложение. Юзайте командную строку или гуи.
8 | 3 | Ответить