DEER HUNTER 2018 - захватывающий охотничий симулятор, который позволяет пользователю с головой окунуться в мир дикой природы и охотиться на любую дичь (даже самую экзотическую) в любых уголках нашей планеты. Игрок может повышать свои снайперские навыки, улучшать разные виды оружия, собирать различные трофеи и занять достойное место в таблице лидеров Google Play. Также необходимо проявить изрядную сноровку и ловкость, дабы самому не стать жертвой кровожадных хищников.

Ключевые особенности DEER HUNTER 2018:

Добывайте трофеи в красивых экзотических местах по всему миру, от Аляски до Зимбабве.

Животные выглядят настолько реалистично, что буквально выпрыгивают из экрана! Выслеживайте и охотьтесь на экзотическую дичь.

Улучшайте ваши навыки, используйте правильное снаряжение и стреляйте точно в цель.

Убейте хищников, пока вы сами не стали жертвой.

Станьте лучшим охотником в таблице лидеров Google Play и получите все достижения!

Собирайте и улучшайте разные виды оружия: вам доступны новые прицелы, обоймы, стволы и приклады для любой охоты.

Захватывающий игровой процесс высочайшего класса на планшетах!

Примечание!!! DEER HUNTER 2018 не предназначена для детей. Игра содержит рекламу и требует подключения к сети Интернет.