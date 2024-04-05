LONEWOLF для Android

Описание
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Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.209 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 070 | Статистика
Размер:88,07 Мб
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LONEWOLF – таинственная бандитская организация «Ассамблея» ищет для своих преступных целей снайпера. Попробуйте себя в роли загадочного киллера с тайными мотивами.

Игра создана в жанре нео-нуар, захватывающий и необычный сюжет помогут окунуться в атмосферу преступного мира. Начните игру в роли обычного наемного убийцы и внедритесь в организацию «Ассамблея». Выполняйте преступные заказы и продвигайтесь по сюжету игры.

По мере прохождения вам придется освоить большое количество оружия: снайперские и автоматические винтовки, пистолеты, бомбы и холодное оружие, всего доступно более 20 видов вооружения. 30 увлекательных миссий увлекут вас не менее, чем на 5 часов игры, а рисованные от руки кат-сцены и реальная отдача оружие сделают геймплей более интересным.

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Отзывы о программе LONEWOLF

Саня про LONEWOLF 1.0.04 для Android [04-07-2016]

В начале игры вам даётся пара простых заданий а потом нереально сложное, такое с которым вы в любом случае не справитесь и чтоб переиграть его заново вам необходимо что-то там покупать на Google-Play. Короче чистый грабёж.
А игра посредственая.
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