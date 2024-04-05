LONEWOLF для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.209 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FDG Entertainment
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 070 | Статистика
|Размер:
|88,07 Мб
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LONEWOLF – таинственная бандитская организация «Ассамблея» ищет для своих преступных целей снайпера. Попробуйте себя в роли загадочного киллера с тайными мотивами.
Игра создана в жанре нео-нуар, захватывающий и необычный сюжет помогут окунуться в атмосферу преступного мира. Начните игру в роли обычного наемного убийцы и внедритесь в организацию «Ассамблея». Выполняйте преступные заказы и продвигайтесь по сюжету игры.
По мере прохождения вам придется освоить большое количество оружия: снайперские и автоматические винтовки, пистолеты, бомбы и холодное оружие, всего доступно более 20 видов вооружения. 30 увлекательных миссий увлекут вас не менее, чем на 5 часов игры, а рисованные от руки кат-сцены и реальная отдача оружие сделают геймплей более интересным.
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Отзывы о программе LONEWOLF
Саня про LONEWOLF 1.0.04 для Android [04-07-2016]
В начале игры вам даётся пара простых заданий а потом нереально сложное, такое с которым вы в любом случае не справитесь и чтоб переиграть его заново вам необходимо что-то там покупать на Google-Play. Короче чистый грабёж.
А игра посредственая.
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