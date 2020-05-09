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Arena of Valor для Android

Arena of Valor 1.34.1.10 для Android

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Описание Arena of Valor 1.34.1.10 для AndroidОписание   Скачать Arena of Valor 1.34.1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (67,98 Мб) Скриншоты Arena of Valor 1.34.1.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Arena of Valor 1.34.1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Arena of Valor 1.34.1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 2
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Arena of Valor - эпическая MOBA для Android, в которой игроки сражаются в классических поединках 5v5 в реальном времени, борясь за звание Легенды арены. Необходимо продвигаться между башнями на арене с тремя направлениями, вступая в стычки с командой противника, стараясь уничтожать его башни и защищая при этом свои. Доступно большое количество Легендарных Героев, у каждого из которых свои умения и стиль ведения боя.

Особенности:

  • Классическая многопользовательская онлайн-арена (MOBA) 5v5 для мобильных устройств.
  • Интуитивное управление.
  • Более 40 Легендарных Героев, наделенных широким спектром навыков и разделенных на классы включающие Танков, Убийц, Магов, Помощников, Воинов и Стрелков.
  • Достижения Первая кровь, 2-кратное убийство, 3-кратное убийство и пр.
  • Режимы 5v5, 3v3, 1v1, а также в уникальный режим Битва крюков.
  • Быстрый подбор игроков и динамичные 10-минутные матчи.
  • Возможность объединится с друзьями и принять участие в ожесточенных командных сражениях.
  • Создание альянсов с игроками со всего мира.
  • Встроенный голосовой чат.
  • Разнообразные турниры.
Arena of Valor
Arena of Valor
Arena of Valor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 307
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Arena of Valor

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