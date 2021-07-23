Infinity Ops для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:39,72 Мб
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Infninity Ops - это многопользовательский шутер от первого лица с отличной графикой. В игре присутствуют как многопользовательские бои, так и одиночные, так же в игре присутствуют такие классы как Рекрут, Диверсант и Штурмовик. У каждого из классов есть свои особенности и способности.

Особенности игры:

  • Кланы.
  • Огромный арсенал оружия.
  • Джетпаки.
  • Игра оптимизированна под слабые устройства.
  • Интуитивное управление.
  • Возможность создать свою игру.

Режимы игры:

  • Командный бой: Две команды сражаются за победу. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков в конце раунда;
  • Дезматч: Классический дезматчПобеждает игрок, набравший наибольшее количество очков в конце раунда;
  • Хардкор: Более реалистичный режим с удвоенным уроном;
  • Своя игра. Создайте свою игру со своими правилами и возможностями.
Что нового в Infinity Ops 1.12.1?
  • Многочисленные исправления и улучшения.
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