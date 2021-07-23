Infinity Ops для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Azur Interactive Games Limited
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|39,72 Мб
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Infninity Ops - это многопользовательский шутер от первого лица с отличной графикой. В игре присутствуют как многопользовательские бои, так и одиночные, так же в игре присутствуют такие классы как Рекрут, Диверсант и Штурмовик. У каждого из классов есть свои особенности и способности.
Особенности игры:
- Кланы.
- Огромный арсенал оружия.
- Джетпаки.
- Игра оптимизированна под слабые устройства.
- Интуитивное управление.
- Возможность создать свою игру.
Режимы игры:
- Командный бой: Две команды сражаются за победу. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков в конце раунда;
- Дезматч: Классический дезматч. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков в конце раунда;
- Хардкор: Более реалистичный режим с удвоенным уроном;
- Своя игра. Создайте свою игру со своими правилами и возможностями.
- Многочисленные исправления и улучшения.
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Отзывы о программе Infinity Ops
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