Infninity Ops - это многопользовательский шутер от первого лица с отличной графикой. В игре присутствуют как многопользовательские бои, так и одиночные, так же в игре присутствуют такие классы как Рекрут, Диверсант и Штурмовик. У каждого из классов есть свои особенности и способности.

Особенности игры:

Кланы.

Огромный арсенал оружия.

Джетпаки.

Игра оптимизированна под слабые устройства.

Интуитивное управление.

Возможность создать свою игру.

Режимы игры: