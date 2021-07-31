2D Strike для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ivan qSchulz
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 999 | Статистика
|Размер:
|11,32 Мб
|СКАЧАТЬ
2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху. Используйте гранаты, пулеметы и РПГ против своих врагов.
Основные возможности 2D Strike:
- Карты с множеством разрушаемых объектов.
- Более 15 видов различного оружия.
- До 20 игроков на одной карте.
- Интересные боты, с которыми можно потренироваться или просто весело поиграть.
- Возможность играть друг с другом по Wi-Fi без доступа к интернету (см. инструкцию ниже).
- 2 режима игры: команда на команду и каждый за себя.
Для игры по Wi-Fi нужно предварительно соединить все устройства в одну сеть. Это можно сделать двумя способами:
- На одном из телефонов или планшете зайдите в меню "Настройка точки доступа Wi-Fi". Активируйте доступ к Wi-Fi, затем создайте игру на этом устройстве. Во избежании расхода интернет трафика, на устройстве, которое является точкой доступа, предварительно отключите передачу мобильных данных. На остальных телефонах нужно подключиться к данной точке доступа (по умолчанию называется AndroidAP), это можно сделать через меню "Настройка Wi-Fi". Затем нажмите "Подключиться" в меню "Игра по Wi-Fi", если все правильно то вы должны увидеть сервер в списке.
- Если рядом есть внешний Wi-Fi, то можно подключить все телефоны к этой точке. Далее на одном из устройств создать игру, а на остальных подключиться.
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Отзывы о программе 2D Strike
Denzel про 2D Strike 1.6 для Android [24-10-2015]
Прикольно!, еще бы управление ходьбы получше...
2 | 2 | Ответить
Emerald Phil в ответ Denzel про 2D Strike 1.6 для Android [07-11-2015]