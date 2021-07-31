2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху. Используйте гранаты, пулеметы и РПГ против своих врагов.

Основные возможности 2D Strike:

Карты с множеством разрушаемых объектов.

Более 15 видов различного оружия.

До 20 игроков на одной карте.

Интересные боты, с которыми можно потренироваться или просто весело поиграть.

Возможность играть друг с другом по Wi-Fi без доступа к интернету (см. инструкцию ниже).

2 режима игры: команда на команду и каждый за себя.

Для игры по Wi-Fi нужно предварительно соединить все устройства в одну сеть. Это можно сделать двумя способами: