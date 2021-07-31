2D Strike для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 999 | Статистика
Размер:11,32 Мб
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2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху. Используйте гранаты, пулеметы и РПГ против своих врагов.

Основные возможности 2D Strike:

  • Карты с множеством разрушаемых объектов.
  • Более 15 видов различного оружия.
  • До 20 игроков на одной карте.
  • Интересные боты, с которыми можно потренироваться или просто весело поиграть.
  • Возможность играть друг с другом по Wi-Fi без доступа к интернету (см. инструкцию ниже).
  • 2 режима игры: команда на команду и каждый за себя.

Для игры по Wi-Fi нужно предварительно соединить все устройства в одну сеть. Это можно сделать двумя способами:

  1. На одном из телефонов или планшете зайдите в меню "Настройка точки доступа Wi-Fi". Активируйте доступ к Wi-Fi, затем создайте игру на этом устройстве. Во избежании расхода интернет трафика, на устройстве, которое является точкой доступа, предварительно отключите передачу мобильных данных. На остальных телефонах нужно подключиться к данной точке доступа (по умолчанию называется AndroidAP), это можно сделать через меню "Настройка Wi-Fi". Затем нажмите "Подключиться" в меню "Игра по Wi-Fi", если все правильно то вы должны увидеть сервер в списке.
  2. Если рядом есть внешний Wi-Fi, то можно подключить все телефоны к этой точке. Далее на одном из устройств создать игру, а на остальных подключиться.
Что нового в 2D Strike 5.9.6?

  • Новое оружие - Мина

  • Авто-поворот экрана

  • Исправлен баг со связью

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Отзывы о программе 2D Strike

Denzel про 2D Strike 1.6 для Android [24-10-2015]

Прикольно!, еще бы управление ходьбы получше...
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Emerald Phil в ответ Denzel про 2D Strike 1.6 для Android [07-11-2015]

В новой версии управление улучшено.
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