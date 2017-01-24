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АнтиКонтрафакт Алко для Android

АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android

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Описание АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (8,26 Мб) Скриншоты АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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АнтиКонтрафакт Алко - бесплатное приложение, разработанное Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которое позволяет:

  • Определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС
  • Определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке
  • Найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции
  • Сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка

Пользоваться программой очень просто - с помощью камеры мобильного устройства необходимо отсканировать акцизную марку (либо штрихкод на чеке), после чего приложение самостоятельно осуществляет сверку с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) и демонстрирует на экране результаты проверки.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Скриншоты АнтиКонтрафакт Алко:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье

Отзывы о программе АнтиКонтрафакт Алко

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