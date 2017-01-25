AIDE для Android

AIDE 3.2.161216 для Android

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Описание AIDE 3.2.161216 для AndroidОписание   Скачать AIDE 3.2.161216 для AndroidСКАЧАТЬ (34,67 Мб) Скриншоты AIDE 3.2.161216 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AIDE 3.2.161216 для AndroidСтатистика   Отзывы о AIDE 3.2.161216 для AndroidОтзывы (0)  
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AIDE - интегрированная среда разработки (IDE) для разработки приложений для Android непосредственно на мобильном устройстве. Присутствует редактор с функциями автоподстановки кода и поиска ошибок в режиме реального времени, рефакторинг и смарт-навигации по коду, отладчик Java, компилятор, а также встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH и подробная справочная документация. В качестве средств разработки могут быть использованы Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScript. Приложение полностью совместимо с проектами Eclipse и системой Git, может работать с проектами, разработанными в Android Studio.

 

Ключевые особенности приложения:

  • Интерактивные пошаговые инструкции.
  • Программирование на Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScrip.
  • Не требуется доступ с правами root.
  • Использование совместимого формата с Eclipse, .classpath проектами.
  • Возможность открытие проектов Android Studio.
  • Встроенный отладчик Java, компилятор.
  • Проверка ошибок в режиме реального времени.
  • Автоматическое исправление ошибок.
  • Встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH.
  • Завершение кода для Java и Android XML.
  • Подсветка синтаксиса для Java и XML.
  • Интеграция с Dropbox и многое другое.
Скриншоты AIDE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование
 Программа AIDE отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AIDE

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Отзывов о программе AIDE 3.2.161216 для Android пока нет, можете добавить...

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