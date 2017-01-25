AIDE 3.2.161216 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 34,67 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 AIDE - интегрированная среда разработки (IDE) для разработки приложений для Android непосредственно на мобильном устройстве. Присутствует редактор с функциями автоподстановки кода и поиска ошибок в режиме реального времени, рефакторинг и смарт-навигации по коду, отладчик Java, компилятор, а также встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH и подробная справочная документация. В качестве средств разработки могут быть использованы Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScript. Приложение полностью совместимо с проектами Eclipse и системой Git, может работать с проектами, разработанными в Android Studio. Ключевые особенности приложения: Интерактивные пошаговые инструкции.

Программирование на Java, C/C++, HTML5, CSS и JavaScrip.

Не требуется доступ с правами root.

Использование совместимого формата с Eclipse, .classpath проектами.

Возможность открытие проектов Android Studio.

Встроенный отладчик Java, компилятор.

Проверка ошибок в режиме реального времени.

Автоматическое исправление ошибок.

Встроенный файловый менеджер c поддержкой протокола SSH.

Завершение кода для Java и Android XML.

Подсветка синтаксиса для Java и XML.

Интеграция с Dropbox и многое другое. Скриншоты AIDE: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 Разработчик appfour Последнее обновление 25.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Программирование Отзывы о программе AIDE Admin Отзывов о программе AIDE 3.2.161216 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости