WiFi Analyzer – полный анализ вашего WiFi-соединения и решение проблем, если они возникают.

Приложение может отображать в режиме реального времени на панели уведомлений информацию по времени ожидания сети, скорости соединения и уровню сигнала. Инструменты для анализа позволяют исследовать разрешение DNS-имен, перекрывающие сети, время ожидания сети, мощность сигнала и т.п.

С помощью программы можно узнать подробную информацию о вашей сети и точке доступа, например, производитель точки доступа, точная рабочая частота, информация о настройках DHCP и т.д. При желании можно посмотреть на состояние сетей в графической форме.