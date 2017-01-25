WiFi Analyzer для Android

WiFi Analyzer 1.8.2 для Android

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Описание WiFi Analyzer 1.8.2 для AndroidОписание   Скачать WiFi Analyzer 1.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,95 Мб) Скриншоты WiFi Analyzer 1.8.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика WiFi Analyzer 1.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о WiFi Analyzer 1.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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WiFi Analyzer – полный анализ вашего WiFi-соединения и решение проблем, если они возникают.

Приложение может отображать в режиме реального времени на панели уведомлений информацию по времени ожидания сети, скорости соединения и уровню сигнала. Инструменты для анализа позволяют исследовать разрешение DNS-имен, перекрывающие сети, время ожидания сети, мощность сигнала и т.п.

С помощью программы можно узнать подробную информацию о вашей сети и точке доступа, например, производитель точки доступа, точная рабочая частота, информация о настройках DHCP и т.д. При желании можно посмотреть на состояние сетей в графической форме.

Скриншоты WiFi Analyzer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi

Отзывы о программе WiFi Analyzer

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