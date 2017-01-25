FineScanner – отличный способ забыть про стационарный цифровой сканер документов, так как приложение может полностью его заменить.

Не ограничивайте себя в оцифровывании всего вокруг – будь то документы, чеки в магазине или книги. Программа распознает текст и сохраняет документы в форматах PDF и JPEG. Поддерживается распознавание 193 языков (включая латиницу, кириллицу и CJK) с выбором 12 форматов для результатов.

Автоматическая настройка за вас удалит ненужные поля вокруг листа, а встроенные фильтры сохраняют изображение в черно-белом, сером или цветном вариантах. Экспортируйте сканы по email, в мессенджеры или облачные хранилища Google.Drive, Box, Яндекс.Диск, Evernote, Dropbox, Facebook и др.