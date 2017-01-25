FineScanner для Android

FineScanner 1.8.256 для Android

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Описание FineScanner 1.8.256 для AndroidОписание   Скачать FineScanner 1.8.256 для AndroidСКАЧАТЬ (15,33 Мб) Скриншоты FineScanner 1.8.256 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика FineScanner 1.8.256 для AndroidСтатистика   Отзывы о FineScanner 1.8.256 для AndroidОтзывы (0)  
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FineScanner – отличный способ забыть про стационарный цифровой сканер документов, так как приложение может полностью его заменить.

Не ограничивайте себя в оцифровывании всего вокруг – будь то документы, чеки в магазине или книги. Программа распознает текст и сохраняет документы в форматах PDF и JPEG. Поддерживается распознавание 193 языков (включая латиницу, кириллицу и CJK) с выбором 12 форматов для результатов.

Автоматическая настройка за вас удалит ненужные поля вокруг листа, а встроенные фильтры сохраняют изображение в черно-белом, сером или цветном вариантах. Экспортируйте сканы по email, в мессенджеры или облачные хранилища Google.Drive, Box, Яндекс.Диск, Evernote, Dropbox, Facebook и др.

Скриншоты FineScanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - PDF

Отзывы о программе FineScanner

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