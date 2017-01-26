Opera Neon для Windows

Opera Neon 1.0.2459.0

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Описание Opera Neon 1.0.2459.0Описание   Скачать Opera Neon 1.0.2459.0СКАЧАТЬ (2,33 Мб) Скриншоты Opera Neon 1.0.2459.0Скриншоты (13)   Статистика Opera Neon 1.0.2459.0Статистика   Отзывы о Opera Neon 1.0.2459.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Загляните в будущее с Opera Neon - новым концепт-браузером норвежской компании. Нестандартный дизайн с яркими визуальными эффектами, непривычная и, в тоже время, упорядоченная и комфортная организация серфинга, простой и достаточно функциональный - Неон предлагает пользователю абсолютно новую идею десктопного браузера.

Браузер построен с нуля на движке Blink, чтобы эффекты и анимация не замедляли работу в сети. Предоставляет необычные способы взаимодействия с веб-контентом, включая возможность перемещать элементы в браузере и легко забирать контент непосредственно из сети.

При запуске в качестве стартовой страницы нас встречает фоновое изображение, установленное на компьютере. Но при желании можно установить тему, созданную специально для Neon. На левой панели можно найти видеоплеер, галерею изображений и менеджер загрузок.

В браузере нет привычных вкладок, вместо этого предложено сворачивание открытых окон на домашний экран. Визуальная панель вкладок расположена справа, оттуда осуществляется и добавление избранных сайтов (закладок). Для добавления закладки просто перетягиваем ярлык на панель быстрого доступа (область с круглыми иконками-логотипами).

Среди особенностей также можно выделить:

  • новая поисково-адресная строка, поддерживающая самые популярные поисковики и технологию OpenSearch
  • интеллектуальная система автоматического управления вкладками: часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко открываемые - опускаются вниз
  • вынос видео, позволяющий продолжать просматривать видео, находясь на других веб-страницах
  • моментальный снимок любой части веб-страницы (иконка камеры на левой панели) и сохранение снимка в галерее браузера (иконка ландшафта)
  • режим разделенного экрана Split View, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно

Внимание! Браузер находится в тестовом экспериментальном режиме. В него не внедрены блокировщик рекламы и VPN, а также отсутствует возможность добавления расширений.

Скриншоты Opera Neon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Opera Neon

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