Загляните в будущее с Opera Neon - новым концепт-браузером норвежской компании. Нестандартный дизайн с яркими визуальными эффектами, непривычная и, в тоже время, упорядоченная и комфортная организация серфинга, простой и достаточно функциональный - Неон предлагает пользователю абсолютно новую идею десктопного браузера.

Браузер построен с нуля на движке Blink, чтобы эффекты и анимация не замедляли работу в сети. Предоставляет необычные способы взаимодействия с веб-контентом, включая возможность перемещать элементы в браузере и легко забирать контент непосредственно из сети.

При запуске в качестве стартовой страницы нас встречает фоновое изображение, установленное на компьютере. Но при желании можно установить тему, созданную специально для Neon. На левой панели можно найти видеоплеер, галерею изображений и менеджер загрузок.

В браузере нет привычных вкладок, вместо этого предложено сворачивание открытых окон на домашний экран. Визуальная панель вкладок расположена справа, оттуда осуществляется и добавление избранных сайтов (закладок). Для добавления закладки просто перетягиваем ярлык на панель быстрого доступа (область с круглыми иконками-логотипами).

Среди особенностей также можно выделить:

новая поисково-адресная строка, поддерживающая самые популярные поисковики и технологию OpenSearch

интеллектуальная система автоматического управления вкладками: часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко открываемые - опускаются вниз

вынос видео, позволяющий продолжать просматривать видео, находясь на других веб-страницах

моментальный снимок любой части веб-страницы (иконка камеры на левой панели) и сохранение снимка в галерее браузера (иконка ландшафта)

режим разделенного экрана Split View, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно

Внимание! Браузер находится в тестовом экспериментальном режиме. В него не внедрены блокировщик рекламы и VPN, а также отсутствует возможность добавления расширений.